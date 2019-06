'Deutsche Bank overweegt tot 20.000 jobs te schrappen'

Deutsche Bank kan wereldwijd 15.000 tot 20.000 arbeidsplaatsen, of meer dan een op de zes, schrappen. Dat meldt de gezaghebbende Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal vrijdag, op gezag van een bron die vertrouwd is met de discussies aan de top van de groep over de recentste pogingen om de kwakkelende bank er weer bovenop te helpen.