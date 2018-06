Deutsche Bank praat over fusie met Commerzbank

Naar verluidt heeft Achleitner behalve met aandeelhouders van Commerzbank ook gepraat met belangrijke overheidsfunctionarissen over een mogelijke combinatie. Er vinden volgens de bronnen momenteel geen formele gesprekken plaats tussen de twee grote banken. In de zomer van 2016 zouden de twee banken ook al eens over een samengaan hebben gepraat, maar toen werd besloten op de eigen activiteiten te focussen.

Deutsche Bank verkeert al langere tijd in zwaar weer . De grootste bankgroep van Duitsland zit in een vicieuze cirkel van slinkende omzet, lagere krediet ratings en hogere financieringskosten.

De speculaties over een fusie van de twee Duitse banken doen al langer de ronde, sinds de Amerikaanse investeerder Cerberus Capital Management in het afgelopen jaar in beide bedrijven een flink belang heeft genomen. De Duitse overheid zal ook een belangrijke rol spelen bij een eventuele deal, omdat Berlijn de grootste aandeelhouder is van Commerzbank met een belang van meer dan 15 procent.