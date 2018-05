Deutsche Bank schrapt duizenden banen

Deutsche Bank gaat zijn kosten nog verder omlaag brengen. De Duitse bank zet daarbij als verwacht een aanzienlijk deel van zijn personeel buiten de deur. In een verklaring sprak Deutsche Bank van een verlaging van het personeelsbestand van de huidige 97.000 medewerkers, naar een aantal dat 'behoorlijk minder' dan 90.000 zal zijn.

De banen verdwijnen vooral bij de handelsactiviteiten van de grootste bank van Duitsland. Hier moet een kwart van het personeel vrezen voor zijn positie. Deutsche Bank wil de aangepaste kosten verlagen tot 22 miljard euro in 2019. Dat is 1 miljard minder in vergelijking met dit jaar.