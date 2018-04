Deutsche Bank schrijft per ongeluk 28 miljard over

Traders binnen de zakenbankpoot maakten zonder het te beseffen een bedrag over dat hoger ligt dan de totale beurswaarde van Deutsche Bank. De fout werd intussen wel rechtgezet.

Net voor Pasen maakten derivatenhandelaars van Deutsche Bank per abuis 28 miljard euro over tijdens een aantal routine-transacties . De gigantische som kwam terecht op een rekening van de beursuitbater Deutsche Börse.

Hoewel de fout meteen werd opgemerkt en binnen enkele minuten werd rechtgezet -Deutsche Bank gaat er geen extra verlies door lijden - roept het voorval eens te meer vragen op over de manier waarop de zakenbanktak van de groep wordt gemanaged. Nochtans had de voormalige CEO van Deutsche Bank, de Brit John Cryan, bij zijn vertrek eerder deze maand aangekondigd dat hij de interne controle binnen de bank had aangescherpt.