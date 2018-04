Deutsche Bank schroeft zakenbankambities terug

Deutsche Bank gaat na een daling van de kwartaalwinst met 79 procent fors snoeien in de kosten. Daarbij heeft de nieuwe CEO Christian Sewing duidelijke keuzes gemaakt in wat de bank wel en niet meer zal doen. 'Deutsche Bank heeft diepe wortels in Europa en hier willen we onze klanten toegang geven tot wereldwijde financieringsopties. dat is waar we op willen focussen', zegt Sewing.