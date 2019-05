'Deutsche Bank tankt mogelijk opnieuw geld bij'

Dat meldt althans het financiële persagentschap Bloomberg maandag. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Deutsche Bank had Sewing al aangekondigd dat hij stevig zou snoeien in de zakenbankpoot van de groep. Die zakenbankdivisie, waarvan het zwaartepunt in de VS ligt, gold lang als de grote winstmotor van Deutsche Bank. Maar sinds de financiële crisis, en vooral sinds de rente wereldwijd naar historische dieptepunten is gezakt, is die zakenbank vooral een verlieslatend blok aan het been van Deutsche Bank geworden.