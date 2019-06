'Deutsche Bank te laks bij witwascontroles'

De omstreden bankreus heeft er nog een kopzorg bij nu blijkt dat ze te weinig controle deed op witwaspraktijken bij bepaalde transacties.

De controle die de grootste bank van Duitsland deed op de verwerking van cheques en grote elektronische betalingen, liet jarenlang te wensen over. Dat bevestigde Deutsche Bank maandag zelf aan de Britse zakenkrant Financial Times.

Steeds minder mensen gebruiken weliswaar nog een bankcheque, maar Deutsche Bank verwerkt er jaarlijks toch nog zo'n 50.000 via zijn dochters in het VK en in Ierland. Nu blijkt dat cheques die zakelijke klanten uitschreven aan ontvangers in het buitenland, jarenlang nauwelijks tegen het licht werden gehouden.

Volgens Deutsche Bank is het probleem veeleer beperkt, omdat de cheques die verwerkt werden grotendeels afkomstig waren van grote beursgenoteerde bedrijven en bestemd waren voor klanten in Westerse landen. In zulke gevallen heeft de bank het dan om 'low risk customers', klanten waar weinig risico's aan kleven.

Schandaalsfeer

De zaak betekent de zoveelste extra kopzorg voor Deutsche Bank, waarvan de aandelenkoers rond een dieptepunt schommelt na jaren van schandalen. Na de financiële crisis werd de bank steevast genoemd in de talloze dossiers rond gesjoemel met de invloedrijke libor-rentetarieven, de goudprijs of de handel in internationale valuta.

Afgelopen zomer was Deutsche Bank ook al betrokken in het witwasschandaal waarbij verdachte tegoeden naar het Westen werden versluisd via de Estse dochter van de Scandinavische Danske Bank. Als gevolg daarvan stelde de Duitse toezichthouder BaFin in september een eigen expert aan die erop moest toezien dat Deutsche Bank zijn antiwitwascontroles zou aanscherpen.