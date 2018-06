Deutsche Bank verkoopt pakket scheepvaartleningen

De Duitse bankreus blijft ondanks de verkoop actief in de maritieme sector.

Deutsche Bank, dat onder de nieuwe CEO Christian Sewing opnieuw afslankt in een poging weer op de rails te geraken, heeft een pakket kredieten aan de scheepvaartsector te gelde gemaakt.

Het gaat om een pakket met een nominale waarde van 1 miljard dollar (ruim 860 miljoen euro). Volgens bronnen in de financiële sector zijn er zowel kredieten bij met een normale terugbetaling als leningen waarvan de schuldenaars in gebreke blijven. De schuldenaars zijn niet met naam bekend.

De koper is een vehikel dat behoort tot de Amerikaanse investeringsfondsen Oak Hill Advisors en Varde Partners.

De verkoop betekent geen exit van Deutsche Bank uit de scheepvaartsector. Eind maart had de financiële reus een blootstelling aan de sector van 4,1 miljard euro , waarvan 3,3 miljard voor schepen. De bank wil wel een streep trekken onder maritieme probleemkredieten.

'Na de verkoop en andere maatregelen om onze risico's terug te dringen, blijft er een pakket performante leningen aan de sector over. We kunnen ons nu toeleggen op de segmenten van scheepvaartfinanciering waar we toegevoegde waarde kunnen blijven leveren, binnen afgebakende risicoparameters', aldus Deutsche Bank.