Deutsche Bank verliest fors door omzetwaarschuwing

De financiële instelling verwacht dat de omzet bij de zakenbank in het eerste kwartaal van dit jaar met 450 miljoen euro zal verminderen. Dat zou het gevolg zijn van een negatief wisselkoerseffect van 300 miljoen euro. De hogere financieringskost zou voor 150 miljoen euro wegen op de resultaten.

Verlies

Deutsche Bank zit al jaren in slechte papieren . Het maakt al drie jaar na elkaar verlies.

De kwartaalomzet klokte af op 5,7 miljard euro, terwijl de analisten gemiddeld op 6,2 miljard hadden gerekend. Dat is het laagste niveau in zeven jaar .

Bonussen

Onlangs stak er nog een storm van protest op in Duitsland toen bleek dat het voor 2,2 miljard euro aan bonussen gaat toekennen aan zijn traders , een verdubbeling tegenover een jaar geleden.

Deutsche Bank worstelt ook al jaren met het wegwerken van de vele claims wegens onethische tradingactiviteiten in het verleden die haar achtervolgen. Een Amerikaanse boete van 70 miljoen euro voor het manipuleren van sommige rentestanden op de financiële markten tussen 2007 en 2012 is het voorlopig laatste dossier in de rij.