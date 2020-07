Deutsche Bank verrast opnieuw met beter dan verhoopte cijfers

De soberheidskuur die CEO Christian Sewing de Duitse grootbank oplegt, werpt vruchten af.

'Christian aus Bielefeld'. Zo vatte Süddeutsche Zeitung kernachtig Christian Sewing - sinds het voorjaar van 2018 CEO van Deutsche Bank - samen. De 50-jarige bankier gaat zelf prat op zijn nederige afkomst uit de provinciestad Bielefeld in de regio Westfalen.

Een 'gewone' CEO was duidelijk wat Deutsche Bank nodig had. Dinsdagavond kon Sewing voor het tweede kwartaal op rij 'waarschuwen' dat de grootste bank van Duitsland beter dan verwacht scoorde.

Vooral tegen het eind van het kwartaal betaalden klanten hun kredietlijnen terug Christian Sewing CEO Deutsche Bank

De nettowinst is iets beter dan verwacht, maar vooral: de kapitaalbuffers zijn een stuk sterker dan verhoopt: voor elke 100 euro risicogewogen krediet op de balans, beschikt Deutsche Bank over 13,3 euro buffer. Dat is duidelijk beter dan de 12,8 euro eind maart.

Kort samengevat: Deutsche Bank heeft het 'pandemiekwartaal' uitzonderlijk goed doorstaan. Volgens Sewing kon de bank haar krediet- en derivatenportefeuille forser dan verwacht verminderen. 'Vooral tegen het eind van het kwartaal betaalden klanten hun kredietlijnen terug. Deze kredietlijnen werden initieel opgenomen in reactie op de economische uitdaging die covid-19 is.'

De korte mededeling van Deutsche Bank is ook op macro-economisch vlak dus hoopgevend: heel wat belangrijke bedrijfsklanten zijn van oordeel dat ze niet langer een grote cashbuffer nodig hebben als 'verzekering'. Een indicatie dat geleidelijk het vertrouwen bij ondernemers terugkeert, nu Europese beleidsmakers - centraal bankiers en overheden - krachtdadig ingegrepen hebben om de economie voor een hartstilstand te behoeden.

+22% een bank vooruit In crisisjaar 2020 is Deutsche Bank het op één na best presterende aandeel in de Europese banksector

Bij beleggers ebt de initiële scepsis intussen weg. In maart was het aandeel Deutsche Bank nog naar het laagste peil sinds de jaren 80 afgegleden. Intussen volgde een spectaculair herstel: Deutsche is met een winst van 22 procent tot nog toe in 2020 het op één na best presterende aandeel in de 40 aandelen tellende DJ Stoxx Banken-index. Alleen de lokale Italiaanse bank UBI doet nog beter, dankzij een overnamebod van Intesa.