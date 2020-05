Deutsche Bank viert verjaardag op sneakers

Deutsche Bank liet bij Adidas ongeveer 3.000 'Stan Smith'-sneakers maken waarin het logo en de kenmerkende kleuren van de bank verwerkt zitten. Ongeveer alle schoenen zijn intussen uitverkocht, alleen van maat 40 blijven er nog enkele paren over meldt het vakblad Financial News.

Dat een bank uitpakt met sneakers of andere goodies is natuurlijk niets nieuw. De Duitse verzekeringsgigant Allianz pakte bijvoorbeeld eerder al uit met 'Stan Smiths' waarop het logo van de groep geprint staat.

Maar dat Deutsche Bank hier uitgerekend nu mee op de proppen komt is opmerkelijk. Niet alleen is er de coronacrisis, de grootste bank van Duitsland zit al jaren in slechte papieren en moet haar honderdvijftigste verjaardag in mineur vieren. Vorig jaar voerde de groep al een grote herstructurering door, en ook de mensen die aan boor bleven moesten vaak inleveren. Dat gaat van reisbeperkingen tot het afschaffen van gratis fruitmanden op kantoor. Vandaar dat de sneakers ook niet als verjaardagsgeschenk worden aangeboden aan het personeel, maar voor 80 euro worden verkocht, zegt een woordvoerder.