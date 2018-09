Deutsche Bank vliegt uit Europese sterindex

Door de drastische daling van het aandeel , na drie verliesjaren op rij, is het bedrijf niet langer groot genoeg voor een zitje in de Euro Stoxx 50. Dat meldt Deutsche Börse, de uitbater van de beurs van Frankfurt.

Ook het Duitse energiebedrijf EON verdwijnt uit de sterindex, net als de Franse producent van bouwmaterialen Saint Gobain. In de plaats komt bijvoorbeeld Linde, de Duitse producent van industriële gassen die de Amerikaanse sectorgenoot Praxair overneemt. Ook het Spaanse IT-bedrijf Amadeus IT Group en Kering komen in de lijst. Kering is de Franse groep boven luxemerken als Gucci of Yves Saint Laurent.