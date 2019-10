Dexia-baas stapt over naar Italiaans UniCredit

De federale regering moet niet alleen een nieuwe ceo zoeken voor Proximus en Bpost, maar ook voor Dexia. De topman van de restbank verkast naar Italië . Het hoeft niet te verbazen dat UniCredit voor de Belgische topbankier kiest. De grootste bank van Italië is volop aan het herstructureren en moet daarbij zijn enorme portefeuille aan probleemkredieten afbouwen. Laat dat net de disciplines zijn waarin Devriendt excelleerde sinds hij in 2016 Karel De Boeck opvolgde als CEO van Dexia.

Een harde werker dus, al waakte Devriendt volgens ingewijden ook over een goede werksfeer bij de groep. ‘Zo heeft hij ervoor gezorgd dat Dexia na jaren weer personeelsfeesten organiseert’, klinkt het. ‘Om de sfeer erin te houden spoort hij werknemers ook aan om aan sport te doen.’ Devriendt is zelf een fervent sporter, met een voorliefde voor mountainbiken en surfen.

Moment opportuun

De voorbije maanden werd zwaar onderhandeld om de waarborgregeling voor Dexia met tien jaar te verlengen na 2021. Nu een nieuw Belgisch-Frans garantiesysteem is afgeklopt en ook een beursexit voor de restbank in de steigers staat, acht Devriendt het moment opportuun om zijn carrière een nieuwe wending te geven.

Dat de bankierszoon - zijn vader was zeteldirecteur voor het latere KBC - internationale ambities had, was geen geheim. Voor hij in 2011 adviseur werd bij de overheidsholding FPIM had Devriendt er al een rijke carrière op zitten met passages bij Ethias, ABN AMRO en Fortis.