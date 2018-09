Dexia duikt diep in het rood

Het verlies in het eerste semester ligt met 419 miljoen euro ongeveer 123 miljoen hoger dan dezelfde periode een jaar eerder. Maar volgens CEO Wouter Devriendt is die stijging onder meer toe te schrijven aan eenmalige transacties en hogere heffingen. Een groot deel van het verlies heeft ook te maken met 'boekhoudkundige volatiliteitselementen'. Dat gaat onder meer om 'de ontregeling van de markt in Brits pond' als gevolg van de brexit.

Afbouw

De voornaamste taak van Dexia, dat de Belgische staat als meerderheidsaandeelhouder heeft, is zijn historische portefeuille af te bouwen en zo de risico's voor de belastingbetalers te beperken. Dat is in het eerste semester ook gelukt. Het balanstotaal daalde met 12,6 miljard euro tot 168,3 miljard euro, dankzij onder meer de inkrimping van de activaportefeuille, de verkoop van Dexia Israël en de afbouw van bijkantoren in Portugal, Spanje en Duitsland. Het aantal medewerkers daalde met 19 procent, tot 808 medewerkers.