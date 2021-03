Dexia duikt voor 618 miljoen euro in het rood

De Belgisch-Franse zombiebank wist haar balans in de tweede jaarhelft weer op een vrij 'normaal' ritme af te bouwen nadat corona die grote schoonmaak begin vorig jaar in de war had gestuurd.

Sinds Dexia in 2012 door de Belgische en Franse overheid werd gered, heeft de financiële groep maar een kerntaak: de enorme balans die in de jaren voor de financiële crisis was opgebouwd zou snel mogelijk afbouwen zonder dat de belastingbetaler daar risico bij loopt.

Dankzij de gunstige marktomstandigheden boekte Dexia de voorbije jaren beduidend veel vooruitgang met die grote verdwijntruc. Maar de coronacrisis zette in de eerste helft van vorig jaar plots een rem op die operatie. Omdat de lagere rente de groep dwong om bepaalde activa te herwaarderen, was het balanstotaal in de eerste zes maanden van 2020 zelfs gestegen naar ruim 121,2 miljard euro, een miljard meer dan eind 2019.

Maar omdat nadien de financiële markten kalmeerden kon Dexia in de tweede jaarhelft wel verder werk maken van de afbouw van zijn balans. Daardoor kwam de teller eind 2020 op 114,4 miljard euro te staan, wat 5 procent minder is dan in het jaar daarvoor.

Voor op eigen doelstellingen

De afbouw verliep vorig jaar dus wel pak minder snel dan in de jaren daarvoor -in 2019 kromp de balans met een kwart. Maar Dexia herinnert er donderdag in een persbericht aan dat het eind vorig jaar wel als 70 procent van de doelstellingen had verwezenlijkt die het zichzelf voor 2022 had gesteld.