Dexia en ex-CEO Mariani buiten vervolging gesteld

De val van Dexia in 2011 had en heeft verstrekkende gevolgen, zoals de vereffening van Arco en het blokkeren van 1,5 miljard euro van de Arco-coƶperanten. Ook tal van kleine aandeelhouders van de bankreus leden verlies. Dat leidde datzelfde jaar tot een strafklacht bij het parket in Brussel wegens misleiding van de markt door de communicatie van de groep in de aanloop naar haar ontmanteling.