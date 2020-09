'Coronacrisis geen structureel probleem voor Dexia'

De coronacrisis zette een rem op de afbouw van de balans van Dexia. Maar Pierre Crevits, de nieuwe CEO van de restbank, panikeert niet. ‘Het probleem is niet structureel’, zegt hij in het eerste interview sinds zijn aanstelling in mei.

Sinds de implosie van Dexia in 2012 heeft de Belgisch-Franse financiële reus één kerntaak: de groep zo snel en ordelijk mogelijk ontmantelen. Maar de coronacrisis heeft in de eerste jaarhelft een rem gezet op de afbouw van de balans. Op 30 juni bedroeg het geconsolideerde balanstotaal van de Dexia-groep 121,2 miljard euro, fors minder dan een jaar eerder (134,6 miljard), maar iets meer dan eind 2019 (120,3 miljard).

De stijging van het balanstotaal in de eerste jaarhelft is louter technisch van aard, verzekert CEO Pierre Crevits. Ze is vooral te verklaren door de daling van de rente als gevolg van de coronacrisis. Door die lage rente moest Dexia de activa op zijn balans herwaarderen. Bovendien zag de groep zich verplicht meer cash opzij te zetten om eventuele problemen met risicovolle derivaten in de portefeuille op te vangen.

'Dat neutraliseerde de impact van de verkoop van activa en de natuurlijke afschrijving van de handelsportefeuilles', zegt Crevits.

Hij onderstreept meteen ook dat de afbouw van die obligatie- en kredietportefeuilles nog ‘on track’ is. ‘Midden vorig jaar hebben we gezegd dat we tegen eind 2021 die portefeuilles met 16 miljard wilden afbouwen. Met nog 15 maanden te gaan zitten we al aan 10 miljard.’

Lokale besturen

Crevits denkt niet dat Dexia geconfronteerd zal worden met massale wanbetalingen van lokale besturen, zoals dat de laatste jaren wel het geval was in de Verenigde Staten. Dreigt dat ook niet te gebeuren in Europa - en nog meer door de coronacrisis? ‘Ik denk het niet. We hebben in Italië en in Frankrijk enkele vragen gekregen voor langere betaaltermijnen, maar onze kredietportefeuille is stevig’, zegt Crevits.

De brexitonderhandelingen worden bij Dexia - dat een blootstelling heeft van 22 miljard in het Verenigd Koninkrijk - met argusogen gevolgd. ‘Maar we panikeren niet. De samenstelling van onze Britse portefeuille - financieringen van projecten van lokale besturen - beschermt ons. Al zou een harde brexit geen goed nieuws zijn.’

Italië

Na een jarenlange ongebreidelde expansie en de daaropvolgende implosie trok de restbank Dexia zich de jongste jaren terug tot een handvol landen. De enige buitenlandse dochter van enige omvang, buiten de Franse en Belgische thuismarkten, is het Italiaanse Crediop.

De ordentelijke afbouw van Dexia is een must, want de groep hangt als een zwaard van Damocles boven de Belgische en Franse belastingbetaler.

Tot eind vorig jaar had Dexia 70 procent van Crediop in handen. De rest zat bij twee lokale Italiaanse banken. Zolang die aan boord waren, had de restbank de handen niet vrij om (activa van) haar Italiaanse dochter te verkopen of de activiteiten in Italië af te bouwen.

Eind vorig jaar tekende Dexia - met de zegen van de toezichthouders en van Europa - als enige in op een kapitaalverhoging van 120 miljoen euro bij Crediop. Op die manier kreeg het 99,57 procent van de aandelen in handen. Dinsdag verwierf het de resterende aandelen, blijkt uit de halfjaarresultaten van de restbank.

Die gaat nu de strategische opties bekijken voor Crediop. De oefening kan leiden tot een verkoop van de Italiaanse dochter, van (een deel van) haar portefeuille of - zoals het met de Amerikaanse activiteiten al gebeurde - een repatriëring van de activiteiten naar Parijs en Brussel. ‘De afbouw neemt een tweetal jaar in beslag’, zegt Crevits. Als de restbank Crediop kwijtraakt, kan dat de balans in één klap met 5 miljard euro doen krimpen. Activiteiten terughalen naar de 'thuismarkt' kan ook aanzienlijke besparingen opleveren, onder meer op administratief vlak.

Afbouw

De ordentelijke afbouw van Dexia is een must, want de groep hangt als een zwaard van Damocles boven de Belgische en Franse belastingbetaler. Sinds de financiële crisis in 2008 losbarstte, kan de restbank alleen werken met de waarborgen van de Belgische en Franse overheid.

Onder het motto ‘je moet het dak herstellen als de zon schijnt’ maakte Crevits’ voorganger Wouter Devriendt de voorbije drie jaar volop gebruik van de gunstige marktomstandigheden om de enorme balans van Dexia versneld af te bouwen. Eind 2016 torste Dexia nog een balans van 213 miljard euro. Eind vorig jaar was dat teruggebracht naar 120 miljard, eind juni dus 121 miljard.