Dexia ruimt in versneld tempo puin

Tien jaar na de implosie van Dexia is zijn resterende balans nog iets meer dan 100 miljard euro zwaar, van meer dan 400 miljard eind 2011.

Al bijna tien jaar nadat de financiële groep door de Belgische en Franse overheid moest worden gered, heeft het management van Dexia slechts één taak: de gigantische balans die in de aanloop naar de financiële crisis werd opgebouwd zo snel mogelijk ontmantelen zonder dat de belastingbetaler er zijn broek aan scheurt (zie inzet onderaan).

Allesbehalve een evidente opdracht. Want bijna tien jaar na de implosie blijft Dexia als een zwaard van Damocles boven de Belgische overheidsfinanciën hangen. Dit voorjaar bevestigden de Belgische en Franse regeringen nog de nieuwe waarborgregeling van maximaal 75 miljard voor Dexia. In die regeling, die loopt tot 2032, staat ons land borg voor 53 procent van de financieringskosten die Dexia maakt om zijn balans te kunnen afbouwen.

Eind juni stond België voor 26,5 miljard euro garant voor Dexia. Als het fout gaat met de grote verdwijntruc van Dexia, dreigt een financiële ramp voor de Belgische overheid.

Versneld puin ruimen

Het goede nieuws is dat Dexia de voorbije jaren behoorlijk veel vooruitgang heeft geboekt in de afbouw van zijn balans, die al met meer dan de helft is gekrompen in vergelijking met vijf jaar geleden.

Ook in de eerste zes maanden van dit jaar wist Dexia verder puin te ruimen, leert het halfjaarrapport dat de groep woensdagochtend uitstuurde. De balans kromp met 10 procent tot 102,5 miljard euro. Daarmee lijkt Dexia flink voor te liggen op schema. Het verkoopprogramma van de groep loopt tot eind 2022, maar is intussen al voor 85 procent afgerond, zegt Dexia woensdag in een persbericht.

Aan die jarenlange opkuis zijn kosten verbonden, die mee worden bepaald door de evolutie van de rente. Door die recurrente kosten dook Dexia in de eerste jaarhelft voor 206 miljoen euro in het rood. In dezelfde periode vorig jaar was er nog een verlies van 759 miljoen euro.

Dat de put kleiner uitvalt, is te danken aan het feit dat Dexia voor 47 miljoen euro minder kredietverliezen verwacht nu de economische vooruitzichten verbeteren, terwijl ook de financiële markten opgeklaard zijn. Tegelijk nam Dexia voor 97 miljoen euro eerdere voorzieningen die gelinkt waren aan de schoonmaakoperatie en aan bepaalde geschillen weer uit de boeken.

Minder verlies verwacht

De komende maanden zal Dexia's nettowinst nog een duw in de rug krijgen dankzij een grootschalige hervorming op de wereldwijde rentemarkten.

Dexia zal de komende jaren focussen op die ene grote brok puin die nog rest op de balans: de Italiaanse dochter Crediop.

De overgang naar nieuwe referentie-indexen op die markt heeft een invloed op enkele financiële instrumenten van Dexia, waardoor die worden geherwaardeerd. Dat zal in 2021 en 2022 een positieve impact van 350 miljoen euro hebben op de resultaten, geeft Dexia woensdag mee. Die meevaller is voor alle duidelijkheid puur boekhoudkundig.

Omdat Dexia de voorbije jaren van de gunstige marktomstandigheden gebruikmaakte om zijn balans versneld af te bouwen, blijft nog maar één grote brok puin over: de Italiaanse dochter Crediop.

Eind vorig jaar kocht Dexia twee Italiaanse banken uit die ook aandeelhouder waren van Crediop. Daardoor heeft de restbank de handen vrij om komaf te maken met haar Italiaanse erfenis.