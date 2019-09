Dexia zet turbo op krimp

Nu komt echter het zware werk voor de Belgisch-Franse restbank, want de resterende grote brokken van de kredietportefeuille zijn Italiaans en Brits.

Eerst het slechte nieuws: Dexia, de erfenis van de implosie van de gelijknamige Belgisch-Franse bankgroep in 2011, dook ook over de eerste helft van 2019 546 miljoen euro in het rood.