Dierckx eist 690.000 euro van BNP Paribas Fortis

Dierckx sleepte BNP Paribas Fortis begin dit jaar voor de rechter. Donderdag stonden de twee partijen oog in oog voor de Ondernemingsrechtbank in Brussel. Daar bleek dat de voormalige bankier behalve 440.000 euro achterstallige vergoedingen ook een morele schadevergoeding van 250.000 euro eist van de bank.

Hij wil bovendien dat BNP Paribas Fortis een bericht in de kranten publiceert waarin de bank 'de negatieve berichten betreurt die in de pers zijn verschenen over een zogenaamde belangenvermenging' en 'hem van alle blaam zuivert'.