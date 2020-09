Dierckx opnieuw in running voor voorzitterschap Belfius

Filip Dierckx is opnieuw een van de topkandidaten om Jos Clijsters op te volgen als voorzitter van Belfius. Dat vernam De Tijd van meerdere bronnen. Gezien een eerdere mislukte poging om hem tot die functie te benoemen, is dat bijzonder opmerkelijk.

Belfius was vorig jaar al op zoek naar een nieuwe voorzitter. Filip Dierckx was toen de topfavoriet, maar zijn benoeming ging niet door. De strafzaak rond Fortis, waar hij carrière maakte, en beschuldigingen van belangenvermenging rond zijn voorzittersrol bij de hr-dienstverlener SD Worx bleken onoverkomelijke obstakels. De vrees bestond dat hij niet door de strenge screening van de Nationale Bank en de Europese Centrale Bank geraakte. Zonder het groen licht van die toezichthouders kan niemand manager of bestuurder worden bij een bank. Zij moeten uitmaken of iemand 'fit and proper' is voor de job.

'Om de stabiliteit en continuïteit van Belfius te garanderen' bood Belfius-voorzitter Jos Clijsters aan maximaal twee jaar langer op post te blijven, een voorstel dat minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) te geraken maar al te graag aanvaardde om uit de impasse. Clijsters’ mandaat werd in april 2020 op de algemene vergadering van Belfius met twee jaar verlengd.

Zoektocht

Belfius bleef niet bij de pakken zitten. Deze zomer berichtte De Tijd dat de staatsbank via de headhunter Egon Zehnder de zoektocht naar de opvolger van Clijsters had gelanceerd. Sindsdien heeft Belfius intern de lijst van potentiële kandidaten ingekort tot een handvol namen. Volgens meerdere bronnen staat de naam van Dierckx op de lijst. ‘Hij is een ervaren bankier met een uitstekende kennis van de sector. Bovendien is de strafzaak rond Fortis ten einde’, zegt een bron als we vragen of de aanwezigheid van Dierckx op de lijst niet opmerkelijk is.

De race naar het voorzitterschap is evenwel niet gelopen. Belfius heeft nog geen definitieve knopen doorgehakt. De staatsbank weet dat ze rekening moet houden met wat in de Wetstraat gebeurt. Wie wordt minister van Financiën in de volgende federale regering en dus voogdijminister van Belfius? Welke kandidaat zal de voorkeur genieten? Die vragen blijven open, net als die of Dierckx deze keer wel door een screening van de toezichthouders kan geraken.

De Fortis-connectie

Clijsters en Dierckx zijn geen onbekenden voor elkaar. Ze hebben allebei een jarenlange carrière achter de rug bij Fortis.

Dierckx is een van de meest ervaren bankiers in België. Hij trad in 1983 in dienst bij de Generale Bank als jurist, leidde het filiaal Belgolaise Bank, werd lid van het directiecomité van de Generale Bank na de overname door Fortis en de fusie met de ASLK, was verantwoordelijk voor de zakenbankdivisie, werd voorzitter van het directiecomité van Fortis Bank en was in 2008, toen Fortis in de bankencrisis omviel, even CEO ad interim van de Fortis-groep.

Dierckx zag een functie bij Belfius begin dit jaar in elk geval zitten. ‘Jos Clijsters, CEO Marc Raisière en het directieteam van Belfius zijn een mooi verhaal aan het neerzetten. Daarom zei ik ja op de vraag voorzitter van Belfius te worden. Dat sprak me aan', verklaarde hij in februari aan De Tijd. Over het mogelijke belangenconflict bij SD Worx, was hij categoriek: 'Ik ben ervan overtuigd dat ik niets verkeerds heb gedaan. Sommigen bij BNP Paribas Fortis wilden niet dat ik naar Belfius zou gaan.'