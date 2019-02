Digitale bankbestormers in zee met Apple Pay

De ambitieuze mobiele banken Revolut, N26, Bunq en Buyway pakken weldra uit met Apples betaaldienst in België.

Dat laat de Amerikaanse technologiereus Apple zelf weten op zijn pagina's voor de Benelux-regio. De aankondiging komt er net geen drie maanden nadat grootbank BNP Paribas Fortis als eerste uitpakte met Apple Pay in België.

Via Apple Pay kunnen klanten in de winkel met de smartphone of een slimme polshorloge betalen. Als klant koppel je je betaal- of kredietkaart aan een digitale portemonnee die geïntegreerd is in het besturingssysteem van Apple. Betalen doe je door je smartphone tegen een betaalterminal te houden, al heeft Apple Pay ook een tweede poot die betalingen online of in apps mogelijk maakt.

Apples grote rivaal, het Amerikaanse Google, is al sinds twee jaar actief in België, met zijn betaaldienst Google Pay. Ook toen was BNP Paribas Fortis de eerste die kon uitpakken met Google Pay, grootbank KBC volgde enkele maanden later.

Kleinere spelers

Dat Apple nu aankondigt dat het met vier kleinere digitale spelers in zee gaat, is dan ook opmerkelijk. Aan ambitie ontbreekt het de vier nieuwe partners van Apple allerminst. Het Britse fintechbedrijf Revolut, dat actief is in digitaal bankieren en robotadvies, landde in de herfst van vorig jaar in België en heeft de ambitie om hier tegen eind 2019 100.000 klanten te bedienen.

De Duitse 'hipsterbank' N26, met Silicon Valley-icoon Peter Thiel als aandeelhouder, biedt al een tweetal jaar betaaldiensten aan in België. Het Nederlandse Bunq startte drie jaar terug als een van de prille fintechs die de banken wilden uitdagen. Buyway is dan weer actief in consumentenkredieten voor de retailsector.