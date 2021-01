Digitale bankenbode doet fintechpionier Akkermans roots herontdekken

Met een kapitaalinjectie van 1 miljoen van de Antwerpse ondernemer Michel Akkermans wil B.fine, een fintechbedrijf dat banken helpt bij het rapporteren van data, zijn internationale groei aanzwengelen

Voor Akkermans voelt de investering in B.fine een beetje aan als terugkeren naar zijn roots. Eind jaren 80 richtte hij zijn eerste bedrijf op: Fics. Die specialist in software voor de financiële sector legt zich net als B.fine toe op financiële rapportering. In de jaren daarop groeide Akkermans uit tot een van de bekendste pioniers in financiële technologie van het land.

20 portefeuille Pamica, de investeringsmaatschappij van Michel Akkermans, heeft vandaag twintig starters in portefeuille.

Na de verkoop van Fics eind jaren 90 stampte Akkermans samen met Jürgen Ingels het betaalbedrijf Clear2Pay uit de grond. En sinds ook dat bedrijf zeven jaar geleden van de hand werd gedaan profileert Akkermans zich als een serie-investeerder in snel groeiende starters in - voornamelijk - financiële technologie.

Na de verkoop van de netwerkspecialist Citymesh aan het Limburgse Cegeka had Akkermans' investeringsmaatschappij Pamica eind vorig jaar 19 bedrijven in portefeuille. Nu Pamica met een investering van 1 miljoen euro in B.fine tekent voor de eerste kapitaalronde van 2021 staat de teller op 20.

Tsunami van regelgeving

B.fine werd net geen vier jaar geleden opgericht door Klaas Van Imschoot en Bert De Vriendt, twee entrepreneurs met jaren ervaring in de financiële sector. Met B.fine speelt het duo in op de steeds strengere regelgeving die banken opgelegd krijgen sinds de financiële crisis. Banken zijn verplicht om regelmatig, voor sommige zaken zelfs dagelijks, de nodige informatie door te geven aan toezichthouders zoals de Nationale Bank en de Europese Centrale Bank.

‘Maar door de tsunami aan nieuwe regels die over de sector spoelt, slagen banken er vaak niet in om dat efficiënt te doen’, zegt Van Imschoot. ‘Ze schurken tegen de deadline aan, ze kunnen de relevante info niet vlot puren uit de verschillende afdelingen die soms met een ander rapporteringssysteem werken, er zijn problemen met de verwerking van de data… Dat brengt de kwaliteit van de rapportering in gevaar. Tegelijk lopen ze het risico stevige boetes te moeten betalen als de rapportering onvoldoende is.'

B.fine springt in als een soort digitale bankenbode en biedt een technologisch platform aan dat de rapportering van die gegevens helpt te stroomlijnen en in een aantal gevallen zelfs te automatiseren. Grote Belgische retailbanken, private bankers en spelers in marktinfrastructuur doen al een beroep op de knowhow van B.fine.

Buitenlandse plannen

Maar de ambities reiken verder. 'De financiële sector in België is klein, en we willen ook internationaal actief worden', zegt De Vriendt. ‘Daarbij focussen we in de eerste plaats op de ons omringende landen. Dat de Europese Centrale Bank op een verdere eenmaking van de bankenmarkt in de eurozone aanstuurt, biedt ons kansen. In de verzekeringssector leeft dezelfde problematiek en ook voor investeringsmaatschappijen is er nieuwe regelgeving op til.’

Van Imschoot en De Vriendt klopten bij Akkermans aan om die internationale groeiplannen te helpen waarmaken. Na de nieuwe kapitaalronde verwerft de Antwerpse investeerder een minderheidsbelang in B.fine en een zitje in de raad van bestuur. ‘De markt voor financiële technologie is aan het boomen, maar wordt gedomineerd door een handvol spelers die de voorbije tien jaar nauwelijks hebben vernieuwd', zegt Akkermans.