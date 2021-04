'Digitale euro dient om te betalen, niet om te sparen'

De eventuele invoering van een digitale euro zal nog enkele jaren duren, maar de Europese Centrale Bank (ECB) wil commerciële banken geruststellen. 'We willen geen excessieve concurrentie met de banken en hen zwakker maken, integendeel', zegt directielid Fabio Panetta.

Moet er in navolging van cryptomunten, de plannen voor een eigen munt door Facebook en de prille initiatieven bij andere centrale banken een digitale euro komen? Dat vraagt de top van de ECB zich al een tijd af. Midden dit jaar wil de ECB beslissen of er een formeel onderzoek komt naar de haalbaarheid en de mogelijkheden van een digitale eenheidsmunt. Dat kan de start worden van een proces dat een vijftal jaar in beslag neemt.

We willen zo veel mogelijk de eigenschappen van cash kopiëren, maar we moeten ook regels respecteren. Fabio Panetta ECB-bestuurder

De ECB heeft de voorbije maanden burgers, bedrijven en academici de kans gegeven om met ideeën voor of kritiek op het concept te komen. Daaruit bleek dat burgers privacy, veiligheid en gebruiksgemak het allerbelangrijkste vinden. Maar privacy - anoniem betalen - is lastig. 'We willen zo veel mogelijk de eigenschappen van cash kopiëren, maar we moeten ook regels respecteren', verklaarde ECB-bestuurder Fabio Panetta tijdens een hoorzitting in het Europees Parlement. Hij verwijst naar bepalingen tegen de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Ook voor grote cashbedragen bestaan restricties.

'We zullen cash blijven behouden. Niemand wordt verplicht een digitale euro te gebruiken', zegt Panetta. Ook voor digitale munten zijn er mogelijkheden om de identiteit van de gebruikers te beschermen, bijvoorbeeld door vouchers van een beperkte omvang - pakweg 100 tot 150 euro - waarmee je volledig anoniem kan betalen.

Commerciële banken

Panetta, die de ECB-werkgroep rond de digitale euro voorzit, tempert de vrees dat een digitale euro grote schade zou kunnen toebrengen aan de commerciële banken. Zij riskeren een massale uitstroom van spaargeld als gezinnen door de digitale euro hun centen rechtstreeks bij de ECB kunnen parkeren. Dat bij een commerciële bank doen is risicovoller dan bij de ECB, omdat de eerste failliet kan gaan en de tweede niet, dankzij haar eigen geldpers.

'De digitale euro is een concurrent voor de spaardeposito's van banken. Er is een risico als die digitale euro te succesvol blijkt', zegt Panetta. 'Maar dat kunnen we vermijden door beperkingen op te leggen, bijvoorbeeld een plafond van 3.000 euro per gebruiker. Dat is het bedrag dat mensen gemiddeld in cash houden. 'De digitale euro kan dan alleen worden gebruikt om te betalen en niet om te sparen.'