'Digitale euro kost Belgische banken 34 miljard spaargeld'

Zelfs als de Europese Centrale Bank toelaat dat particulieren en bedrijven beperkt spaargeld aanhouden in digitale euro's, kan dat de banken van de eurozone bijna 1.000 miljard aan deposito's kosten. Dat zeggen analisten van het Italiaanse Mediobanca. De Belgische banken zouden zo bijna 34 miljard euro zien wegvloeien.

De Europese Centrale Bank (ECB) zette vorig jaar vaart achter haar onderzoek naar de digitale euro. Dat is voor alle duidelijkheid geen Europese variant van de bitcoin, maar een volledig digitale versie van het klassieke bankbiljet.

ECB-voorzitster Christine Lagarde drukte vorig jaar de hoop uit dat de digitale euro er binnen een vijftal jaar is. Frankfurt begon ook een publieke consultatieronde waarvan de resultaten volgende maand duidelijk moeten worden. Maar er zijn nog lang geen definitieve knopen doorgehakt over hoe de digitale euro er zal uitzien en hoe hij wordt ingevoerd.

Geopolitiek wapen

Als de digitale eenheidsmunt er komt, krijgt Europa een belangrijk wapen om relevant te blijven op het geopolitieke toneel, zeggen analisten van de Italiaanse bankgroep Mediobanca in een lijvig rapport over het project. Bij vorige geopolitieke conflicten zetten internationale grootmachten hun valuta ook in als wapen. De Amerikaanse dollar geldt daardoor nog altijd als internationale reservemunt. Het nieuwe geopolitieke gewoel tussen China en de Verenigde Staten draait dan wel rond chips en data, ook hier spelen valuta een rol.