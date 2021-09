Digitale topman vertrekt bij Belfius

Als hoofd digitaal bankieren zat Van Mol mee aan de tekentafel van Belfius' app, die deze week door het consultancybureau Sia werd uitgeroepen tot 's werelds tweede beste bankapp, na die van landgenoot KBC. Drie jaar geleden werd hij uitgeroepen tot Belgiës eerste 'chief digital officer of the year'.

Van Mol zat ook mee aan de knoppen bij Re=Bel, de nieuwe onlinebeleggingsapp die Belfius deze zomer lanceerde , en bij Banx, het mobielebankenproject dat samen met het telecombedrijf Proximus is uitgewerkt . Omdat Belfius en Proximus op het punt staan Banx begin oktober te lanceren, is de timing van Van Mols exit op zijn minst opmerkelijk te noemen.

'Gevolg van strategische beslissing'

Bij Belfius valt te horen dat het vertrek van de digitale topman het gevolg is van een strategische beslissing. 'De functie van chief digital officer werd een paar jaar geleden in het leven geroepen omdat de bank een voortrekker nodig had in digitale transformatie.'