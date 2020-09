Diversiteit blijft werkpunt in Belgische bankenwereld

Slechts 28 procent van de directiefuncties in de Belgische bankensector wordt bekleed door een vrouw. 'De aanstelling van Jane Fraser bij Citi Group is een belangrijk teken', zegt Claire Godding, diversiteitsexpert bij Febelfin.

Donderdag werd de Schotse Jane Fraser benoemd tot CEO van de Amerikaanse megabank Citigroup. Daarmee breekt ze het glazen plafond in de bankenwereld, want Fraser is de eerste vrouw die aan het hoofd komt van een wereldwijd actieve grote bank.

Ook bij ons is een vrouwelijke leidinggevende in de bankensector in 2020 nog altijd niet vanzelfsprekend. Meer dan 52 procent van alle werknemers in de financiële sector is een vrouw, en bij de managers in de middenkaders is 45 procent vrouw. Maar doorstoten naar directiefuncties blijft lastig: daar is bijna 28 procent een vrouw.

Schermvullende weergave Claire Godding, ex-bankier bij BNP Paribas Fortis en diversiteitsexpert bij Febelfin, is covoorzitter van Women in Finance. ©Frank Toussaint

'Te weinig', vindt Claire Godding, ex-bankier bij BNP Paribas Fortis en nu diversiteitsexpert bij Febelfin. 'Om het ideale team samen te stellen moet minstens een derde man en een derde vrouw zijn.' Samen met Christine Van Rijsseghem, directielid bij KBC, is Godding voorzitter van Women in Finance. Dat initiatief voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de financiële sector lanceerde vorig jaar een diversiteitscharter. 37 banken en verzekeraars tekende het, volgens Godding gelijk aan 90 procent van de sector.

'Het nieuws over Fraser is niet te onderschatten', zegt Godding. 'De aanwezigheid van rolmodellen is belangrijk, want you can't be what you can't see. Bij ons zijn er al een paar voorbeelden, zoals Ludivine Pilate van de private bank Puilaetco of Lieve Mostrey van de financiëledienstenverlener Euroclear. De impact daarvan op de structuur van een bedrijf is niet min. Uit waarnemingen van Women in Finance blijkt dat het effect van zo'n benoeming al na zes maanden duidelijk wordt: dan gaan vrouwen op lagere niveaus de ambitie om door te groeien meer uitdrukken.'

Aanwerven

Niet alleen voor vrouwelijke werknemers heeft dat gevolgen. Volgens Godding zijn die rolmodellen ook belangrijk in het selectieproces. 'Als bedrijven op zoek gaan naar nieuwe bazen stellen ze zich de vraag: wie zijn leiders van morgen? En daarvoor kijken ze in de eerste plaats naar de leiders van vandaag. En dat zijn vooral mannen. Dat leidt tot onbewuste vooroordelen.'

De concrete resultaten een jaar na het diversiteitscharter van Women in Finance worden volgende week gepubliceerd in een rapport. Duidelijk is al dat de cijfers nog niet opvallend hard veranderd zijn. Nog altijd is bijna driekwart van de leidinggevende functies in handen van mannen. 'Dat is logisch, want de sector telt meer dan 50.000 mensen. Zoiets verander je niet meteen', zegt Godding. 'Bovendien komen in één jaar geen tientallen vacatures vrij voor die hoge functies. Sinds de jaren 80 zien we een permanente evolutie in genderdiversiteit in de bankensector, maar de jongste jaren verloopt de progressie trager. We moeten almaar grotere inspanningen doen om het verschil te maken.'

90 procent charter 37 banken en verzekeraars tekenden dit jaar het diversiteitscharter van Women in Finance, goed voor 90 procent van de sector.