Doener Johan Thijs schudt opnieuw aan de boom bij KBC

‘Ik houd meer van realiseren dan van beloven.’ Die quote uit een interview met Johan Thijs, de CEO van KBC, typeert de man als doener. Dat toont hij nu opnieuw door opnieuw met de bezem door de bank-verzekeraar te gaan.

De Limburger Thijs (54) – de man werd geboren in Genk – kwam al zeven jaar geleden aan het hoofd van KBC te staan. Hij volgde Jan Vanhevel op, die KBC mee door de jaren na de bankencrisis loodste en besloot met pensioen te gaan. Thijs werd daarvoor al bestempeld als de kroonprins van Vanhevel.

Als je in deze sector blijft doen zoals vroeger, ben je snel een dead man walking. Johan Thijs CEO KBC

Zijn carrière bij KBC kreeg, door naar het hoogste trapje door te schuiven, nog meer vaart. Pas in 2009 werd hij lid van het directiecomité van de groep en tegelijk kreeg hij de belangrijke Belgische bankdivisie onder zich. Geen sinecure omdat de man tot dan toe gepokt en gemazeld was in de verzekeringstak van de groep. Daar ligt ook zijn oorsprong: wiskunde en actuariële wetenschappen en een baan in 1988 bij de verzekeraar ABB (nu KBC).

No-nonsense

Thijs werd bij zijn start als CEO getypeerd als no-nonsenseman - 'zeg maar Johan' - en als doener. Dat heeft hij ten overvloede bewezen: meer dan sommige van zijn voorgangers drukt hij zijn stempel op de groep. Waar anderen bezig waren met expansie of afslanking door de crisis, lijkt hij de man te worden die KBC door de digitale omslag in de financiële sector aan het loodsen is met een reeks veranderingen. Uit noodzaak, geeft hij zelf met de regelmaat van een klok aan. ‘Als je in deze sector blijft doen zoals vroeger, ben je snel een dead man walking’, zei hij ooit.

Al meteen in 2012 tekende Thijs de Pearl-strategie uit om de groep ook een cultuuromslag te laten maken, naast de vele wijzigingen door de crisis. Nog datzelfde jaar ook schudde hij voor het eerst aan de boom door de structuur grondig om te gooien zodat KBC wendbaarder en efficiënter werd, meteen ook de voornaamste redenen voor de herstructurering van nu.

Apple

In 2014 maakte hij duidelijk dat KBC in zijn ogen ook digitaal een tandje moest bijsteken om de strijd te kunnen aangaan met de Apples en de Facebooks van deze wereld. De groep kondigde een investering van een half miljard euro aan in de integratie van de klantengegevens en de analyse ervan. ‘KBC moet meer op Apple lijken’, vond Thijs. In 2017 volgde het nieuws dat KBC 1,5 miljard euro in een verdere digitalisering zou pompen.

Thijs scoort al meerdere jaren achter elkaar erg goed op de lijst van beste CEO’s ter wereld, met vorig jaar een stek in de top 10.

Begin dit jaar werd duidelijk dat Thijs KBC nog niet wendbaar genoeg achtte. Hij kondigde aan te zullen snijden in de managementlagen en liet zijn topmedewerkers tegelijk plannen opstellen om ook op het hoofdkantoor, in de ondersteunende diensten en het kantorennet in te grijpen. Met de aankondiging van woensdag als orgelpunt.

Koersfiets

Thijs, die in het weekend wel eens stoom aflaat door op de koersfiets te kruipen, en allerminst om te surplacen, racet niet alleen door de structuur van KBC. En passant zet hij ook goede resultaten neer, voerde hij meerdere kapitaalverhogingen door, maakte hij komaf met de vermaledijde CDO-erfenis en tekende hij voor de eerste overnames na de crisis. Het probleemgeval Ierland werd bovendien omgebouwd tot nieuwe kernmarkt en ook als voorzitter van Febelfin laat hij zich gelden.