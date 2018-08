Doorkruist Turkije beursplannen Belfius?

Bij Belfius is het dezer dagen alle hens aan dek om de staatsbank klaar te stomen voor een eventuele beursgang tegen de herfst. Maar hoe haalbaar is zo’n operatie nog, nu de Turkse crisis en Donald Trumps economische dreigementen beleggers de daver op het lijf jagen?

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) was er begin mei nog gerust op toen De Tijd hem vroeg of de federale regering geen gouden kans had gemist door Belfius niet voor de zomer naar de beurs te brengen. ‘Belfius doet het goed en er is geen hoogdringendheid’, zei hij. ‘Na de zomer hebben we nog alle tijd.’

In principe is er inderdaad nog tijd. Als de regering daar begin september het licht voor op groen zet, zou het inderdaad moeten lukken om 30 procent van de staatsbank rond november op de beurs te krijgen.

Zou. Want amper enkele weken nadat de federale regering een akkoord heeft bereikt over de timing van Belfius’ beursgang is de situatie op de financiële markten nog chaotischer geworden. Turkije slaagt er maar niet in de vrije val van zijn munt, de lira, te stoppen. Beleggers vrezen dat die malaise kan escaleren en uitdraaien in een nieuwe crisis van de groeilanden, die de hele financiële sector besmet.

In een jaar waarin de Amerikaanse president Donald Trump een handelsoorlog heeft ontketend en zowel banken als beleggers nog steeds niet goed weten hoe ze op de aanhoudend lage rente moeten reageren, is dat allesbehalve goed nieuws. Maar zal het ook Belfius van de beurs weghouden?

Jos Clijsters, de voorzitter van Belfius, speelde vorige week nog op safe toen hij de halfjaarcijfers van de groep presenteerde. ‘De sterren staan minder gunstig dan een tijd geleden’, gaf hij toe. ‘Maar je weet niet hoe ze eind oktober zullen staan.’

Geen Turkse blootstelling

Een voordeel heeft Belfius al: in tegenstelling tot sectorgenoten zoals BNP Paribas Fortis of ING is de bank niet blootgesteld aan de Turkse economie. De groep heeft geen activiteiten meer in het land - voorganger Dexia verkocht zijn dochter Denizbank al in 2012 - en heeft ook geen Turkse obligaties in de boeken.

‘Het blijft afwachten hoe de Turkse crisis uitdraait’, zegt Robin Van Den Broek, analist gespecialiseerd in Beneluxbanken voor het Italiaanse Mediobanca, vanuit de Londense City. ‘De zaak is beginnen te escaleren toen de Verenigde Staten Turkije sancties oplegden omdat het land weigert een Amerikaanse dominee vrij te laten. Als Ankara donderdag beslist dat toch te doen, kan de kalmte terugkeren.’

Dominosteen

Al speelt volgens Van Den Broek ook nog een andere dynamiek. ‘Nu de Amerikaanse centrale bank haar balans begint in te krimpen, circuleren er minder dollars in het financiële systeem. Tot voor kort werd dat geld voor een flink stuk geïnvesteerd in groeilanden, maar die stroom droogt dus geleidelijk aan op. Wat dat betreft, kan Turkije de eerste dominosteen zijn die ook de andere opkomende markten doet vallen.’

‘Indirect speelt Turkije dus wel mee’, beaamt Matthias De Wit, analist bij het beurshuis Kempen. ‘Omdat er besmettingsgevaar bestaat via de interbankenmarkt, de markt waar financiële instellingen onderling geld lenen aan elkaar.’ Als echt een crisis losbarst, neemt de twijfel toe over de risico’s die de banken lopen op de groeimarkten. Dan zullen ze wellicht ook veel hogere tarieven moeten betalen om zich te kunnen financieren op die interbankenmarkt.

Door Belfius naar de beurs te brengen hoopt de overheid 2,1 tot 2,7 miljard euro op te halen. Dat waardeert de staatsbank dus op 7 tot 9 miljard euro. ‘Al zal het moeilijker zijn om dat beoogde bedrag te realiseren in de huidige marktomstandigheden. De bankaandelen zijn fors gedaald’, zegt De Wit.

Bankaandelen onder druk

Sinds begin dit jaar is de Stoxx600-bankenindex, een graadmeter voor Europa’s belangrijkste bankaandelen, met bijna 15 procent teruggevallen. Zelfs de beste leerlingen van de klas kregen klappen: in Brussel daalde KBC 12,2 procent, terwijl BNP Paribas en ING respectievelijk 23,3 en 17,9 procent in waarde daalden in Parijs en in Amsterdam.

‘Als je naar de koersentabellen kijkt, lijkt het toch niet het beste moment voor een bank om naar de beurs te trekken’, zegt Van Den Broek.

‘Dat gaat zeker een impact hebben op de waardering. En als de malaise rond de groeimarkten voortettert, kan het waarschijnlijk zijn dat de beursgang er niet meteen komt. Ook al valt er wel een investment case te maken voor Belfius. Door minder in te zetten op financiering van openbare financiën en meer op de verkoop van hypotheken kon de bank de voorbije kwartalen haar marges opkrikken. Dat zie je niet bij andere sectorgenoten. Al is de vraag of Belfius die marges ook op peil kan houden als het op de beurs staat.’

Meer schommelingen

Ook de nieuwe boekhoudregels die begin dit jaar werden ingevoerd voor de financiële sector kunnen beleggers twee keer doen nadenken of ze willen investeren.

‘Banken moeten sinds begin dit jaar rekening houden met macro-economische modellen als ze voorzieningen boeken voor niet of laattijdig terugbetaalde kredieten’, legt Van Den Broek uit. ‘We gaan ervan uit dat die nieuwe boekhoudregels, IFRS 9, tot veel meer schommelingen zullen leiden in de resultaten van de banken. Al kan dat misschien ook een voordeel zijn voor Belfius. Het concentreert zich op België, dat toch een relatief stabielere economie kent.’

‘Wat dat betreft, zijn de Turkse crisis en de economische dreigementen van Trump al een eerste belangrijke test’, reageert een andere City-analist die anoniem wenst te blijven. ‘De precieze impact van de nieuwe boekhoudregels zien we wellicht als de banken in november hun derdekwartaalcijfers bekendmaken. De grote vraag is hoe beleggers daarop zullen reageren.’

Dat kan ook gevolgen hebben voor de timing van Belfius’ beursgang, meent Van Den Broek. ‘De meeste Europese banken presenteren eind oktober, begin november hun cijfers over het derde kwartaal. Ik kan me niet voorstellen dat Belfius in november eerst naar de beurs gaat om dan enkele weken later een kwartaalrapport te publiceren. Als het eerst met cijfers naar buiten wil komen, zal de beursgang meteen al wat later moeten plaatsvinden.’