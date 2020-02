Drietal strijdt voor topjob Dexia

Er zijn drie kandidaten voor de CEO-functie bij de restbank Dexia: Bart Bronselaer (CEO ad interim), Alexandre De Geest en Pierre Crevits. De knoop wordt op korte termijn doorgehakt.

Wouter Devriendt, de CEO van Dexia, kondigde in de herfst van vorig jaar zijn vertrek aan bij de restbank. Hij ging aan de slag bij de Italiaanse grootbank Unicredit, waar hij de Finance & Control-afdeling leidt.

Hij werd ad interim vervangen door Bart Bronselaer, al jarenlang bestuurder bij de restbank. Parallel ging Dexia op zoek naar een nieuwe, permanente CEO.

Die zoektocht zit in de laatste rechte lijn. Volgens meerdere bronnen strijden drie kandidaten voor de topjob: Bronselaer, Pierre Crevits en Alexandre De Geest. Volgens onze informatie hebben Bronselaer en Crevits de beste kaarten. Omdat de voorzitter van Dexia een Fransman is, moet de CEO een Belg zijn.

Bronselaer is een ex-zakenbankier. Hij zat vier jaar lang Royal Park Investments, de bad bank van Fortis, voor. Voordat hij de CEO-rol tijdelijk overnam van Devriendt was hij zeven jaar lang bestuurder bij Dexia. In de raad van bestuur zat hij het risicocomité voor en was er ook lid van het auditcomité. De Geest kwam hetzelfde jaar aan boord als Dexia-bestuurder (2012). Daarvoor was hij onder meer bestuurder bij Gazelec en het Zilverfonds, en adviseur op de ministeries van Financiën en Buitenlandse Zaken. Hij is bestuurder bij de Thesaurie (FOD Financiën).

Pierre Crevits is allicht minder bekend. De Franstalige tennisliefhebber - hij is bestuurder bij de Koninklijke Belgische Tennisbond - is secretaris-generaal bij de Nationale Bank. Bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) zit hij het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen voor.

Krimpscenario

De missie van de nieuwe CEO is niet min. Hij moet de miljardenbalans van Dexia versneld afbouwen. In de drie jaar onder Devriendt is de balans van 213 naar 135 miljard euro gekrompen, al blijven met vooral Brits en Italiaans papier nog lastige brokken over.

Hoe meer Dexia zijn balanstotaal reduceert, hoe minder risico de aandeelhouders - de Belgische en Franse belastingbetalers die 99,6 procent van Dexia controleren en staatswaarborgen leveren aan de restbank - lopen.

In de nieuwe waarborgregeling voor Dexia stelt de Belgische belastingbetaler zich voor 40 miljard euro garant voor de restbank. Dat is een zwaard van Damocles boven de overheidsfinanciën.