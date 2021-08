Duits gerecht dropt Wirecard-onderzoek naar Deutsche Bank-bestuurder

Op vraag van de financieeltoezichthouder onderzocht het Duitse gerecht of Deutsche Bank-bestuurder Alexander Schütz met voorkennis heeft gehandeld in het geïmplodeerde betaalbedrijf Wirecard. Bij gebrek aan bewijs wordt nu toch geen formeel onderzoek gestart.

Het schandaal met Wirecard, de Duitse Lernout & Hauspie die in juni vorig jaar over de kop ging nadat net geen 2 miljard euro op de balans fictief was gebleken, had voordien al de carrière van Schütz bij Deutsche Bank gekost.