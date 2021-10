Duitse bankbestormer N26 waardevoller dan Commerzbank

De Duitse smartphonebank N26 krijgt in een nieuwe kapitaalronde een hogere waardering opgekleefd dan haar traditionele land- en sectorgenoot Commerzbank.

N26, dat acht jaar geleden werd opgericht en ook in België duizenden gebruikers telt, haalt in een nieuwe kapitaalronde bijna 776 miljoen euro op. De smartphonebank kon al PayPal-oprichter Peter Thiel en Kruidvat-eigenaar Li Ka-Shing tot zijn aandeelhouders rekenen. Daar komt nu nog een extra miljardair bij: de Amerikaan Daniel Loeb stapt met zijn fonds Third Point mee in het kapitaal, samen met nog twee andere grote investeerders.

Loeb & co. hebben er wel wat voor over om aan boord te komen. Bij de nieuwe kapitaalverhoging wordt een prijskaartje van 7,75 miljard euro op N26 gekleefd. Daarmee wordt de bankbestormer duurder ingeschat dan het Duitse Commerzbank, de tweede grootste bank van Duitsland. N26 is nu het meest waardevolle fintechbedrijf van Duitsland.

N26 haalt het extra geld op om zijn groei te financieren. De jonge bank, die zegt 7 miljoen klanten in 25 landen te tellen, wil haar personeelsbestand uitbreiden naar meer dan 1.000 werknemers. Tegelijk wil het bedrijf nog meer inzetten op nieuwe producten, technologische ontwikkeling en cybersecurity.

Volgens Maximilian Tayenthal, die samen met Valentin Stalf CEO van het bedrijf is, heeft N26 nu voldoende financiële slagkracht om een beursgang voor te bereiden. Hooguit binnen anderhalf jaar zou het bedrijf klaar zijn om de sprong naar de beurs te wagen, liet Tayenthal verstaan aan de Amerikaanse zakenzender CNBC.

De voorbije maanden kwam N26 wel meermaals op de radar bij de financieeltoezichthouders. Eind augustus paste de bank haar management aan om de controle op witwaspraktijken te verbeteren. Dat gebeurde volgens Duitse media omdat de Duitse regulatoren hun geduld dreigden te verliezen.

Nu blijkt dat de Duitse financiële waakhond opnieuw op tafel heeft geklopt bij N26. In het persbericht naar aanleiding van de kapitaalverhoging geeft de smartphonebank aan dat ze met de Duitse toezichthouder akkoord is gegaan om een tijdlang maximaal 50.000 tot 70.000 klanten per maand te aanvaarden.