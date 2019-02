Duitse bankenbestormer beticht van fraude

De betaalspecialist Wirecard groeide vorig jaar nog uit tot het waardevolste financiële bedrijf van Duitsland. Nu valt de posterboy van de Duitse fintech van zijn voetstuk na berichten over fraude.

Het gesjoemel waar de Britse zakenkrant Financial Times deze week over schreef was dan ook niet van de poes. Volgens de krant wordt een van de toplui van Wirecard ervan verdacht dat hij vorig jaar via het kantoor in Singapore documenten zou hebben vervalst en zou hebben geprutst met een aantal rekeningen. Zo zou de hij verdachte financiële transacties mogelijk gemaakt hebben.

-28% Koersval Sinds begin deze week daalde het aandeel Wirecard met bijna 28 procent in waarde.

De top van Wirecard werd al in mei vorig jaar tijdens een interne presentatie op de hoogte gebracht van de mogelijke wanpraktijken, schrijft de krant. In een eerste reactie ontkende Wirecard de feiten.

Maar Financial Times blijft bij zijn standpunt. Volgens de krant heeft de zakenadvocaat die Wirecard had aangesteld om de fraude te onderzoeken, daar ook duidelijke bewijzen voor. 'Het bewijsmateriaal dat tot dusver werd aangetroffen wijst op ernstige misdrijven als meineed en vervalsing van rekeningen en documenten. Er zijn redenen om te vermoeden dat dat gebeurde om andere misdrijven te camoufleren, waaronder corruptie en witwasoperaties.'

Onderzoek naar marktmanipulatie

Op de beurs van Frankfurt ging het aandeel Wirecard meteen zwaar onderuit nadat het nieuws bekendraakte. Sinds begin deze week zakte het aandeel al met liefst 28 procent in waarde. Die koersval is zo opmerkelijk dat de Duitse financieeltoezichthouder Bafin een onderzoek is gestart naar marktmanipulatie.

Het nieuws komt extra hard aan omdat Wirecard, een rechtstreekse concurrent van de Nederlande beurslieveling Adyen, als de posterboy van de Duitse fintechbranche geldt. Net als Adyen verzorgt Wirecard de backoffice van elektronische transacties, en maakt het dat het geld van de consument rechtstreeks bij de handelaar terechtkomt zonder dat daar veel tussenpersonen bij komen.

Pornoklanten

Een model dat aanslaat, zeker in boomende e-commerce-tijden. Wirecard groeide de voorbije jaren zo snel - tussen 2010 en 2017 ging de omzet maal vijf - dat het vorig jaar Deutsche Bank voorbijstak in beurswaarde. In de DAX30, de meest gevolgde beursindex van Duitsland, nam Wirecard vorig jaar de plaats in van Commerzbank, de op een na grootste bank van Duitsland.

Voor Wirecard-topman Markus Braun, die zeventien jaar geleden de controle nam over het bedrijf, is het lang niet de eerste keer dat de betaalspecialist onder vuur ligt. Als sinds het prille begin in 2000 worstelt Wirecard met imagoproblemen, voornamelijk omdat het bedrijf aanvankelijk klanten ronselde in de porno- en gokindustrie.