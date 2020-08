Duitse beurswaakhonden handelden volop in schandaalbedrijf Wirecard

In de uitdijende affaire rond de betaalspecialist Wirecard staat de Duitse financieel toezichthouder Bafin nu nog wat meer met de billen bloot. Liefst een op de vijf medewerkers van de regulator bleek de afgelopen twee jaar te hebben gehandeld in aandelen van Wirecard.

Bafin kwam de afgelopen weken al in nauwe schoentjes terecht omdat het volgens critici veel te nalatig was in zijn toezicht op het betaalbedrijf Wirecard. Het Duitse betaalbedrijf - ooit een beurslieveling die in beurswaarde zelfs gigant Deutsche Bank overklaste - kapseisde in juni nadat er een grootschalige boekhoudfraude aan het licht was gekomen.

Uit gegevens die het Duitse ministerie van Financiën vrijgaf op vraag van enkele parlementsleden, blijkt nu dat medewerkers van de financiële waakhond de afgelopen twee jaar volop handelden in aandelen van Wirecard.

Grotere activiteit

Nog straffer is dat de Bafin-personeelsleden in de eerste zes maanden van dit jaar nog actiever aan het traden waren dan voordien. Laat dat nu net de periode zijn waarin de Britse krant Financial Times en beleggersactivisten de druk op Wirecard opvoerden op verdenking van financieel gesjoemel.

Volgens het Duitse ministerie van Financiën bleef de handelsactiviteit al die tijd wel beperkt, en werd er strikt op toegezien dat de medewerkers niet met voorkennis konden handelen. Maar het blijft een vreemde praktijk: bij de Europese Centrale Bank is het bijvoorbeeld verboden dat medewerkers handelen in aandelen of obligaties van financiële bedrijven.

Parlementaire commissie