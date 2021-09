Duitse overnemer voor Merit Capital

De Duitse Renell Bank neemt de Antwerpse vermogensbeheerder Merit Capital over. Die moest op zoek naar een nieuwe aandeelhouder nadat een eerdere kandidaat was afgewezen door de Nationale Bank.

De Frankfurtse Renell Bank heeft een akkoord bereikt over de overname van Merit Capital, dat ruim 1,2 miljard euro van vermogende Vlaamse gezinnen beheert. Dat vernam de redactie. Het Antwerpse beurshuis had van de toezichthouder Nationale Bank tot eind september de tijd gekregen om met een nieuwe aandeelhouder op de proppen te komen.

De zoektocht werd een race tegen de tijd. Merit Capital onderhandelde de afgelopen maanden met enkele kandidaat-investeerders. De voorbije dagen werd intensief onderhandeld met één partij. Pas donderdagavond laat, op een zucht van de deadline, zou dan toch een akkoord bereikt zijn met Renell Bank.

Renell Bank is een verrassende naam. De relatief kleine partij werd door de beurshandelaar Marc Renell opgericht en is vooral actief als broker en adviseur voor kapitaaloperaties. Maar het ambitieuze bedrijf timmerde recent aan een nieuwe tak. het kreeg in juni een licentie voor vermogensbeheer. Die activiteit kan door de overname van Merit Capital meteen met een stevige basis vertrekken.

De deal moet nu worden voorgelegd aan de Nationale Bank. Die heeft dan enkele weken om de nieuwe aandeelhouder goed te keuren voor het beurshuis met 45 werknemers en vestigingen in vijf Vlaamse provincies. Een zwak punt is de beperkte omvang van Renell, maar een bron bij het dossier zegt dat er afspraken zijn over nieuwe kapitaalrondes bij Renell en Merit Capital.

Petroleumgroep

Het groene licht van de Nationale Bank is cruciaal, zo bleek eerder dit jaar. Toen de petroleumgroep Netoil van de Amerikaans-Arabische olietycoon Roger Tamraz als nieuwe aandeelhouder werd voorgesteld, stelde de Nationale Bank haar veto. De groep werd niet geschikt geacht als aandeelhouder bij een Belgisch financiële instelling. Er zouden veel vragen geweest zijn over de oorsprong van de middelen van de groep en hoe de deal precies gestructureerd zou worden.

Sinds juni zocht Merit Capital nieuwe aandeelhouders. Er waren naar verluidt concrete gesprekken met minstens een drietal geïnteresseerde partijen. Het zou gaan om partijen die nog niet actief waren als vermogensbeheerder op de Belgische markt, maar wel al een licentie hadden in een Europees land. Renell Bank staat onder toezicht van Bafin en de Deutsche Bundesbank.

Dat Merit Capital in handen komt van een nieuwe speler is opmerkelijk. Al jaren is een forse consolidatiegolf bezig bij private bankers en beursvennootschappen. Onlangs nam het Nederlandse Van Lanschot Kempen de controle over het Antwerpse Mercier Vanderlinden. Het eveneens Antwerpse Dierickx Leys Private Bank kocht de beurshuizen Lawaisse en Van Goolen.

Ook grote buitenlandse spelers als ABN Amro en Edmond de Rothschild kijken naar overnames om hun voetafdruk in ons land te vergroten en bij de grootbanken houdt vooral Belfius nauwlettend de mogelijkheden in het oog om de divisie vermogensbeheer te versterken. Maar voor dergelijke spelers was Merit Capital wellicht te klein.

Valse transacties

De Antwerpse vermogensbeheerder was door enkele zaken uit het verleden geen evidente overnameprooi, klinkt het in de sector. Precies een jaar geleden ontplofte een zaak rond 400 miljoen euro aan valse 'sale-and-buy-backtransacties' met het Londense hefboomfonds H2O. Via zogenaamde transacties met 'Merit Capital' kon het geplaagde H2O zijn desastreuze beleggingen gelieerd aan de omstreden Duitse financier Lars Windhorst buiten de balans parkeren.

Die ophefmakende zaak, waarin Merit Capital een slachtoffer was, is achter de rug nu H2O in mei erkende dat de vermeende transacties met Merit Capital niet bestaan. Dat maakte een overname van Merit Capital minder risicovol, oordeelde ook Renell Bank. Er loopt wel nog een gerechtelijk onderzoek naar wie verantwoordelijk is voor die valse transacties.

Een jaar geleden vertrokken ook de bestuurders en directieleden van de Londense Duet Group, de fondsenbeheerder die twee jaar eerder als nieuwe meerderheidsaandeelhouder aan boord was gekomen. De terugtrekking van Duet en de bezorgdheden van de Nationale Bank waren de aanleiding om een nieuwe aandeelhouder te zoeken. De historische minderheidsaandeelhouders, de liberale familie De Backer en de Nederlandse paardenmiljonair Jan Tops, willen ook een exit.