Duitse waakhond dwingt bankenbestormer N26 tot ingrijpen

De Duitse smartphonebank N26, die ook in België duizenden klanten telt, past zijn management grondig aan om de controle op witwaspraktijken op te drijven. Volgens Duitse media gebeurde dat omdat de lokale financieeltoezichthouder zijn geduld dreigde te verliezen.

Het Duitse N26, dat onder anderen Paypal-medeoprichter Peter Thiel en Kruidvat-miljardair Li Ka-shing als aandeelhouders heeft, geldt als een van de meest succesvolle smartphonebanks die het de klassieke spelers in de branche moeilijk kunnen maken met een compleet digitale dienstverlening.

De hippe neobank ging in 2015 van start en stelt intussen meer dan 5 miljoen klanten te hebben in 25 landen. Daar hoort ook België bij: N26 geeft geen concrete cijfers, maar zegt al een poos dat het hier de kaap van 100.000 klanten heeft overschreden. Dit jaar zou dat aantal zelf richting 200.000 moeten gaan.

De essentie De Duitse smartphonebank N26 krijgt al jaren te horen dat ze meer moet doen om haar controle op terrorismefinanciering en witwassen aan te scherpen.

Volgens het Duitse dagblad Handelsblatt verliest de toezichthouder Bafin zijn geduld en dreigt hij er nu mee dat N26 een tijdlang geen nieuwe klanten zal mogen aanvaarden.

De bank kondigde deze week plots aan dat ze haar management zal uitbreiden met een chef risicobeheer en een specialist in witwascontroles.

Een reprimande van de toezichthouder komt ongelegen omdat N26 aan een kapitaalverhoging zou timmeren.

Door die razendsnelle groei komt de smartphonebank ook steeds nadrukkelijker op het vizier van de Duitse financieeltoezichthouder Bafin. Die herhaalde in mei nog dat het fintechbedrijf meer inspanningen moest doen om interne controles aan te scherpen en om witwassen en terreurfinanciering via rekeningen van klanten te vermijden.

Volgens de Duitse krant Handelsblatt zou Bafin van oordeel zijn dat N26 nog altijd veel te weinig vorderingen op dat vlak heeft gemaakt. Handelsblatt bracht recent ook aan het licht dat talrijke rekeningen bij N26 mogelijk door fraudeurs werden misbruikt.

Geduld raakt op

De toezichthouder begon daardoor zijn geduld te verliezen, en zou er volgens de krant mee hebben gedreigd om de activiteiten van N26 aan banden te leggen. Zo bestond de kans dat de bank een poos geen nieuwe klanten zou mogen aanvaarden.

Bij N26 lijken ze de boodschap te hebben begrepen. Vrijdag, een dag na de mediaberichten over de dreigementen van Bafin, kondigde de smartphonebank aan dat het haar management grondig aanpaste. Naast de benoeming van een nieuwe financieel directeur, stelde de bank ook een nieuw hoofd risicobeheer aan, naast een chef die de vorderingen in het antiwitwasbeleid in kaart moet brengen.

'Dat we ons management hebben uitgebreid met funcities rond bestuur, risicobeheer, en antiwitwasbeleid is een belangrijke stap in ons traject om uit te groeien tot een echte wereldwijde digitale bank', zegt mede-oprichter en CEO Valentin Stalf.

Kapitaaloperatie

Voor N26 dreigt een nieuwe reprimande van de toezichthouder wel op een heel slecht moment te komen. De bank zou momenteel met potentiële geldschieters aan het onderhandelen zijn over een nieuwe kapitaalronde. Volgens sommige waarnemers zou N26 tot 100 miljoen dollar willen ophalen, en zou het bedrijf in die nieuwe operatie op zo'n 10 miljard dollar worden gewaardeerd. De bank zelf heeft zich tot dusver nooit willen uitspreken over de berichten over een mogelijke kapitaaloperatie.

N26 is trouwens lang niet de enige neobank onder de loep van de toezichthouders. Monzo, een Britse sectorgenoot van N26, gaf eerder deze maand toe dat ook Britse financieeltoezichthouder een onderzoek was gestart omdat de smartphonebank het jarenlang evenmin erg nauw nam met haar antiwitwascontroles.