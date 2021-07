ECB heft beperkingen voor bankdividenden op

Eind vorig jaar had de Europese Centrale Bank ermee ingestemd dat de Europese banken opnieuw dividend mochten uitkeren aan hun aandeelhouders. Maar die uitkeringen waren onderhevig aan strikte voorwaarden.

Wie zijn aandeelhouders een dividend wilde uitkeren of eigen aandelen inkopen, moest het bedrag beperken tot hooguit 15 procent van de totale winst over 2019 en 2020. Het uitgekeerde bedrag mocht ook niet hoger zijn dan 20 basispunten van de tier 1-kernkapitaalratio, de verplichte buffer die banken moeten aanleggen om schokken op te vangen. Banken mochten ook geen interimdividend uitkeren over 2021.