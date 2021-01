ECB maakt bankenfusies tikje gemakkelijker

De ECB, verantwoordelijk voor het bankentoezicht in de Europese Unie, heeft nieuwe richtlijnen uitgevaardigd over de manier waarop ze kijkt naar de fusies en overnames van banken. Dat gebeurde na een consultatieronde die eind vorig jaar plaatsvond.

Dividend

Als de overnameprijs lager is dan de boekwaarde van de overgenomen instelling, mag het verschil - de badwill - voortaan meegeteld worden als kapitaal voor de fusiebank. Dat betekent wel dat die badwillwinst niet uitgekeerd mag worden als dividend totdat de duurzaamheid van het businessmodel duidelijk is bevestigd.

Sinds enige tijd komt er opnieuw beweging in het Europese bankenlandschap. Vooral in Spanje liggen enkele projecten op tafel. CaixaBank wil fuseren met Bankia, in overheidshanden, tot een instelling met een marktaandeel van 25 tot 30 procent. BBVA deed Sabadell een overnamevoorstel, dat voorlopig in de ijskast is gezet omdat geen akkoord werd gevonden over de prijs.