ECB tikt zes banken op de vingers

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft zes banken uit de eurozone opgedragen hun kapitaalpositie te verstevigen om beter economisch onweer te kunnen doorstaan.

De ECB neemt die maatregel op basis van de jaarlijkse doorlichting van de banken die onder haar directe toezicht vallen. In dat onderzoek - SREP-tests in centraalbankiersjargon - ging Frankfurt vorig jaar bij 109 Europese banken na of ze voldoende gekapitaliseerd waren om grote economische schokken op te kunnen vangen.

Toezichthouders verplichten banken een percentage van hun vermogen opzij te zetten in verhouding tot de uitstaande leningen: de zogenaamde kapitaalratio's. Naast een minimumkapitaalratio legt de toezichthouder individuele banken ook extra kapitaaleisen op in functie van hoe risicovol hun kredietportefeuille is. Daarna moeten banken extra buffers aanhouden voor cyclische en niet-cyclische risico's.

Strikter aan de ketting

Uit de resultaten die Andrea Enria, de voorzitter van het Europees Bankentoezicht, dinsdag presenteerde, blijkt dat zes banken in de eurozone 'buisden'. Zij voldeden niet aan de extra kapitaaleisen die de ECB hen oplegde, klinkt het. Om welke banken het gaat, is niet bekendgemaakt.

De ECB vraagt de 'gebuisde' banken nu werk te maken van hun kapitaalbuffers. Wie dat niet doet, dreigt strikter aan de ketting te worden gehouden.

Zorgen over winstgevendheid

Enria toont zich relatief tevreden over de kapitaalbuffers van de banken in de eurozone. De Italiaanse 'bankensheriff' maakt zich wel zorgen over de mate waarin de Europese banken de regels voor deugdelijk bestuur naleven. Ook de lage winstgevendheid van de banken blijft de toezichthouder zorgen baren.