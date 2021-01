ECB-voorzitster Lagarde wil binnen vijf jaar digitale euro

Volgens ECB-voorzitster Christine Lagarde moet Frankfurt binnen vijf jaar een digitale versie klaar hebben van het klassieke eurobiljet. Daarmee wil ze inspelen op ons veranderende betaalgedrag en een dam opwerpen tegen de initiatieven van techreuzen als Facebook.

Om een eerste misverstand de wereld uit te helpen: nee, de Europese Centrale Bank is niet van plan een eigen versie van de bitcoin te lanceren. Frankfurt denkt al enige tijd aan nieuwe betaalmogelijkheden nu transacties met cash op hun retour zijn. De coronacrisis, die ons veel meer elektronisch doet betalen, maakt de vraag alleen pertinenter.

Wat is een digitale euro?

De digitale euro is de elektronische versie van de vertrouwde biljetten en munten die de Europese Centrale Bank uitgeeft. Die cash kan je beschouwen als een rechtstreekse claim, een tegoed dat u hebt bij een centrale bank.

De Europese Centrale Bank arriveert laat op het feestje. De Chinese centrale bank, de Amerikaanse Federal Reserve en de Zweedse Riksbank bestuderen al langer digitale versies van hun munten.

Ook het geld dat op uw bankrekening staat is zo’n claim, maar dan bij een commerciële bank. Dat ‘particuliere geld’, zoals dat in het jargon heet, kunt u in principe altijd omzetten in cash of ‘publiek’ geld.

Maar centrale banken kunnen niet failliet gaan, commerciële banken wel. Claims bij centrale banken worden dus als veiliger beschouwd dan deposito’s bij privé-instellingen. Dat is ook het verschil met virtuele munten als de bitcoin. De digitale euro wordt uitgegeven door de ECB, maar bij de bitcoin is er geen tegenpartij.

Waarom bestudeert de ECB dit?

Dat we meer elektronisch betalen, speelt een rol. Die elektronische transacties gebeuren met het ‘particuliere geld’ dat u aanhoudt bij privé-instellingen die een dominantere rol spelen in het betaalverkeer. Dat kan op termijn de controlerende functie van centrale banken ondermijnen.

Dat ook big tech zich nadrukkelijker op de betaalmarkt roert, is van belang. Diem, het digitale betaalproject rond Facebook, stoomt zich al een tijd klaar. Het wordt door toezichthouders gezien als een potentieel gevaar voor de financiële stabiliteit omdat het met zijn eigen digitale munt miljarden gebruikers kan aanspreken. ‘Als de Europese Centrale Bank niet met een digitaal alternatief komt, dreigt het op crisismomenten haar rol van geldschieter van de laatste kans niet te kunnen spelen’, zeggen toezichthouders. Een ander argument pro digitale euro is dat de munt als een backupsysteem kan dienen als mensen in een pandemie of na een natuurramp niet aan hun geld kunnen.

Kan ik een kopje koffie kopen met de digitale euro?

Wat u als consument kan doen met de digitale euro valt nog te bezien. ECB-voorzitster Christine Lagarde zei woensdag dat ze de digitale eenheidsmunt ten laatste over vijf jaar up and running wil zien. Maar de raad van bestuur van de Europese Centrale Bank beslist pas midden dit jaar formeel of de ECB doorzet met de digitale euro. Er ligt dus nog niets vast.

De ECB is niet van plan commerciële banken alle wind uit de zeilen te halen. ‘Die zullen altijd de eerste toegangspoort tot het betaalsysteem zijn’, zei Tim Hermans, directeur bij de Belgische Nationale Bank, woensdag tijdens een online seminarie. ‘Ik zie het niet gebeuren dat elke consument een rekening kan openen bij de ECB.’ Om te vermijden dat de digitale euro als een oppotmiddel wordt gezien, kan het best zijn dat de centrale bank beleggers plafonds oplegt of een negatieve rente aanrekent.

Is de digitale euro een wereldprimeur?