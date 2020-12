ECB vraagt bankdividend volgend jaar strikt te beperken

De Europese Centrale Bank vraagt de Europese banken om nog zeker tot eind september volgend jaar geen dividend uit te keren, of hun coupons op zijn minst te beperken. Tegelijk moet de sector zich ook 'uiterst gematigd' opstellen in beloningen, klinkt het.

Kort nadat de coronacrisis was losgebarsten, had Frankfurt er bij de banken uit de eurozone op aangedrongen dat ze geen dividend uitkeerden zolang de crisis duurde. De cash die ze zo uitspaarden, konden ze aanwenden om hun kapitaalbuffers te versterken naarmate de golf van kredietverliezen aanzwol.

Maar de voorbije weken hadden meerdere banken in de eurozone al aangegeven dat ze weer dividenden wilden uitkeren aan hun aandeelhouders of op zijn minst opnieuw eigen aandelen zouden inkopen. Ook een aantal Britse banken hadden daarom gevraagd. De Bank of England besliste vorige week al dat die instellingen vanaf volgend jaar hun dividendbeleid konden hervatten.

De banken van de eurozone mogen hooguit 15 procent van de geaccumuleerde winst over 2019 en 2020 uitkeren als dividend of gebruiken om eigen aandelen in te kopen.

Frankurt vraagt de banken om hun dividendbeleid te staken of op zijn minst in te perken tot eind september volgend jaar. Wie zijn aandeelhouders toch een dividend wil uitkeren of eigen aandelen inkopen, mag dat doen voor een bedrag van hooguit 15 procent van de totale winst over 2019 en 2020.