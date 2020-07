ECB vraagt banken tot 2021 geen dividend uit te keren

Banken kunnen ook dit najaar aandeelhouders geen dividend uitkeren. De Europese Centrale Bank vraagt om de cash tot 2021 op zak te houden.

De aandeelhouders van banken die hoopten die najaar alsnog een dividend over boekjaar 2019 te zien zijn eraan voor de moeite. De Europese Centrale Bank (ECB) verzoekt banken de cash zeker tot 2021 op zak te houden.

In maart had de ECB als toezichthouder van de Europese banken gevraagd te wachten tot het najaar met de uitkeringen van dividenden of de inkoop van eigen aandelen. Dan zou er meer zicht zijn op de impact van de pandemie op de kredietportefeuille. In reactie hadden Europese banken volgens berekeningen van de ECB 27,5 miljard aan dividenden over boekjaar 2019 'opgespaard'.

Het is belangrijk dat banken hun cashbuffers aanwenden voor hun meest cruciale taak: kredieten verlenen Andrea Enria Hoofd bankentoezicht bij de ECB

Dat sparen zal zeker tot 2021 duren. De ECB verwijst in de mededeling naar de 'extreme onzekerheid' over de impact van de coronapandemie, ook op de kapitaalbuffers van de banken. 'Het doel is de capaciteit bij banken om verliezen op te vangen en dus de economie te steunen, te vrijwaren', luidt het.

'Het is belangrijk dat banken hun cashbuffers aanwenden voor hun meest cruciale taak: kredieten verlenen', zegt Andrea Enria, topman van het Europese bankentoezicht.

Bonussen