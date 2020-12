'ECB wil dividenduitstel banken verlengen'

De Europese Centrale Bank zal de banken uit de eurozone waarschijnlijk vragen om ook in 2021 meer geld op zak te houden in plaats van dividenden uit te keren.

Hooggeplaatste toezichthouders binnen de ECB zinspelen er in de media op dat de Europese banken hun dividenden nog zes maanden langer op zak moeten houden. Tegelijk waarschuwt de belangrijkste bankentoezichthouder van de eurozone dat de sector zich nog te weinig voorbereidt op een mogelijke golf van wanbetalingen.

Kort na het begin van de pandemie in maart had de Europese Centrale Bank er bij de banken van de eurozone op aangestuurd dat ze hun aandeelhouders geen dividenden zouden uitkeren zolang de crisis zou duren.

De redenering was dat de banken de cash die ze normaal gezien zouden uitkeren nu beter op zak hielden om eventuele kredieteverliezen op te vangen of om hun kapitaalbuffers aan te sterken. In juni liet Frankfurt verstaan dat de banken dat dividenduitstel moesten verlengen tot 2021.

Maar intussen wordt het stilaan duidelijk dat banken er best niet te veel op rekenen dat alles weer zoals voorheen wordt vanaf 2021 - zelfs niet voor wat hun dividendbeleid betreft.

De afgelopen weken lieten heel wat grootbanken, zoals het Spaanse Banco Santander of Deutsche Bank, dat ze vanaf begin volgend jaar weer dividenden wilden uitkeren. Verwacht wordt dat Frankfurt daar in de loop van de komende dagen een definitieve beslissing over neemt. Maar intussen wordt het stilaan duidelijk dat banken er best niet te veel op rekenen dat alles weer zoals voorheen wordt vanaf 2021 - zelfs niet voor wat hun dividendbeleid betreft.

Uitstel gevraagd

Binnen de raad van toezicht van het SSM, de bankenwaakhond waarmee de ECB toeziet over de grootste banken van de eurozone, gaan er alvast stemmen op om het dividenduitstel nog maar eens te verlengen. Ed Sibley, een Iers lid van die raad van toezicht, pleitte vrijdag in een interview met het persagentschap Bloomberg voor zo'n nieuw uitstel.

De aanhoudende onzekerheid, het feit dat banken over voldoende munitie moeten beschikken om kredieten te verstrekken en hun buffers te versterken en zelfs het feit dat reputatie van de branche anders in het gedrang komt, pleiten allemaal voor zo'n verlenging, klinkt het. 'De grootste uitdaging ligt er voor ons in of dat ook in de praktijk kunnen bewerkstellingen'. De Europese Centrale Bank kan zo'n dividenduitstel aanbevelen, maar niet afdwingen.

Bezorgde bankensheriff

Bij 'bankensheriff' Andrea Enria, de voorzitter van de belangrijkste Europese bankenwaakhond, groeit ondertussen ook de frustratie over hoe de sector zich voorbereidt over de golf van wanbetalingen die allicht begin volgend jaar zal aanzwellen.

Enria heeft al meermaals bij de banken van de eurozone op aangedrongen dat ze zo vroeg mogelijk hun klantenportefeuilles moeten doorlichten om in kaart te brengen welke leningen hen problemen kunnen opleveren en welke niet. Sommige banken hebben hun huiswerk al heel nauwgezet gemaakt of op zijn minst extra geld opzij gezet voor een deel van de kredietverliezen.