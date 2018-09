ECB wil schaduwbanken aanpakken

Vanaf de vroege jaren 2000 begonnen banken hun winsten op te pompen door volop te investeren in complexe financiële producten als ‘collateralized debt obligations’ (CDO) of ‘asset backed securities’ (ABS). Die effecten beloofden torenhoge rendementen, maar herverpakten rommelhypotheken en andere risicovolle leningen op zo’n manier dat niemand nog besefte welk gevaar eraan kleefde. De gevolgen zijn bekend. Zodra in de VS de huizencrisis losbarstte, ontstond een wereldwijde paniekreactie die de banken die jarenlang gretig dat soort beleggingen hadden gekocht naar de rand van de afgrond duwde.

Geregeld duiken berichten op dat die ‘financiële massavernietigingswapens’ aan een comeback bezig zijn. ‘Maar bij de banken vind je die effecten niet snel meer terug’, zegt een hooggeplaatste Belgische bankier die anoniem wil blijven. ‘We hebben ons lesje geleerd.’ Ook de strengere regelgeving speelt een rol. Banken die in dat soort risicovolle beleggingen investeren, moeten veel extra kapitaal opzijzetten. Daardoor houdt zo’n investering economisch geen steek meer.

De banken lijken dus afgekickt van hun CDO-verslaving en hebben veel beter gekapitaliseerd dan enkele jaren geleden.

Omdat traditionele financiële spelers de afgelopen jaren wat meer risicoschuw werden, zijn hefboom-, pensioen- en obligatiefondsen en andere vehikels zich geleidelijk steeds meer gaan profileren als alternatieve geldschieters voor bedrijven. Terwijl banken volop hun risicovolle beleggingsproducten dumpten, investeerde een aantal schaduwbanken daar net volop in.

Hoe groot de markt is, werd eerder deze week duidelijk in een nieuw rapport van het ESRB, de instelling die waakt over de financiële stabiliteit in de EU. Schaduwbanken vertegenwoordigen liefst 42.300 miljard euro in de EU. België blijkt voorlopig nog een bescheiden speler op de markt. In een eerder rapport schatten de Nationale Bank en de financieeltoezichthouder FSMA de markt op zo’n 130 miljard euro.

'Direct lending'

‘Op zich hoeven schaduwbanken geen probleem te zijn, er zitten wel degelijk veel professionele spelers tussen’, zegt Hans Degryse, professor financiën aan de KU Leuven. ‘Maar Draghi maakt zich wellicht zorgen omdat we niet weten welke links er precies zijn tussen de schaduwbanken en de ‘gewone’ banken. Als die laatste kredieten hebben verleend aan de alternatieve spelers, worden ze ook zwaar geraakt bij een nieuwe crisis.’

Vooral de opkomst van zogenaamde ‘direct lending’-fondsen springt in het oog. ‘Sinds enkele jaren organiseren fondsen en vermogensbeheerders zich om samen geld op te halen bij verzekeraars, vermogende families en andere institutionele investeerders die op zoek zijn naar extra rendementen’, zegt Sebastiaan Preckler van de consultant Deloitte. ‘Dat geld zetten ze aan het werk door te investeren in bedrijven die verder willen groeien. Meestal gaat het om sectoren, ondernemingen of financieringsstructuren die banken te risicovol achten. Intussen zijn die ‘direct lenders’ uitgegroeid tot concurrenten van de banken. Niet op het gebied van financiële voorwaarden, wel omdat ze meer risico nemen en een hogere schuldgraad aanvaarden voor de bedrijven waarin ze investeren.’

Koen Dejonckheere, de gedelegeerd bestuurder van de investeringsmaatschappij Gimv, maakt zich al langer zorgen over de opkomst van de nieuwe spelers. ‘In België komt het nog niet vaak voor, maar in Frankrijk en Duitsland zien we zulke partijen steeds vaker opduiken’, zegt hij. ‘Daar zitten ook spelers tussen waarvan je je moet afvragen of die voor de lange termijn aan boord willen blijven. Sommige vehikels zijn vooral uit op de commissies die ze verdienen als ze een deal sluiten. De leningen die ze aan de bedrijven hebben verstrekt, verkopen ze dan aan andere spelers, al dan niet herverpakt. Dat zijn praktijken die sommige zakenbanken hanteerden aan de vooravond van de crisis.’

De geldschieters van die fondsen krijgen dat niet altijd te horen, zegt Dejonckheere. ‘Sommigen vertellen hun klanten gewoon dat ze bedrijfskredieten aanbieden. Maar in de realiteit zijn het soms risicovolle leningen met een hoog octaangehalte: de boel kan snel exploderen als zich problemen voordoen.’

De meeste ‘direct lending’-fondsen gaan niet ondoordacht te werk, nuanceert Preckler. ‘Veel spelers maken eerst een grondige analyse voor ze zo’n risicovolle investering doen. Voor een kleiner familiebedrijf dat een investeerder zoekt, is dat een minder aantrekkelijke partner dan voor een grotere onderneming die bijkomende financiering wil.’

Dejonckheere lijkt op dezelfde lijn te zitten. ‘Wat als je bedrijf het moeilijk krijgt? Als je met dat soort fondsen in zee gaat, moet je beseffen dat je wellicht niet snel tot een oplossing komt. Je komt veeleer tegenover een advocaat uit Londen te staan, die niet weet of je onderneming worsten draait dan wel robotten bouwt. Hij zal enkel kijken naar de cijfers en de kleine lettertjes van je contract.’