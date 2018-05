EU sluit akkoord over hardere bankeisen

Na anderhalf jaar bakkeleien hebben de ministers van Financiën van de EU een akkoord bereikt over de hervorming van de kapitaalregels voor de banken in Europa.

Eind 2016 boog de Europese Unie zich al over de omzetting in Europa van internationale afspraken in het Bazelcomité rond kapitaal- en liquiditeitsregels voor de financiële instellingen.

Maar een politiek akkoord daarover bleef al die tijd uit. Het zag er dan ook lang naar uit dat het dossier muurvast zou blijven zitten, vooral door onenigheid tussen Frankrijk en Duitsland. Tijdens de vergadering van de ministers van Financiën van 28 maart werd het onderwerp op het laatste moment om die reden nog van de agenda gehaald.

Donderdagnacht sloten de excellenties, onder het voorzitterschap van Bulgarije, echter een compromis in Brussel, waarin ook Frankrijk en Duitsland zich kunnen vinden. De meeste landen schaarden zich achter het akkoord. Italië en Griekenland onthielden zich wel bij de stemming. België en Nederland hoorden tot de voortrekkers van het akkoord.

Risico's

Het pakket maatregelen dat nu voorligt, en waarover nog een deal moet worden gesloten met het Europees Parlement, moet in essentie de risico's in het bankwezen reduceren.

3 procent Zo is afgesproken dat de banken in de hele Europese Unie straks een zogeheten leverage ratio of hefboomratio moeten hebben van minstens 3 procent.

Zo is afgesproken dat de banken in de hele Europese Unie straks een zogeheten leverage ratio of hefboomratio moeten hebben van minstens 3 procent. Die ratio drukt de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van de balans uit. Concreet betekent de 3 procent dat de banken voor elke euro die ze uitlenen 3 cent eigen vermogen moeten aanhouden. Voor grote banken zal dat nog iets meer zijn.

Daarnaast moeten banken extra buffers aanleggen voor het geval ze in de problemen komen. Het gaat om een buffer van 8 procent van de verplichtingen. Daarover was eerder al in principe overeenstemming bereikt, maar nu is er ook een deal over de kwaliteitseisen voor die buffer.

De 8 procent geldt voor alle banken met een balanstotaal van meer dan 100 miljard euro. Instellingen die goed gekapitaliseerd zijn, krijgen mogelijk lagere eisen opgelegd, terwijl minder veilig geachte spelers riskeren nog verder te moeten springen.

Belastinggeld

De nieuwe regels bevestigen ook het principe dat bij een bankenredding eerst de aandeelhouders en beleggers in de buidel moeten tasten, voor er sprake kan zijn van overheidsgeld.

Het compromis wordt gezien als een overwinning voor de landen, waaronder België, die vinden dat banken in de eurozone eerst de risico's op hun balansen moeten opschonen voordat er sprake kan zijn van verdere stappen in de Bankenunie, zoals een gezamenlijk depositogarantiestelsel.