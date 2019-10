Een discrete bankier in uw broekzak

Een digitale vloedgolf heeft de banksector de jongste jaren overspoeld. De Belgische banken onderhouden vandaag het gros van hun contacten met klanten online, bij voorkeur via het mobiele kanaal. Ook de private bankers blijven niet aan de zijlijn staan.

Vermogensbeheer is voor iedereen toegankelijk. Alle gespecialiseerde banken hebben eigen oplossingen ontwikkeld en bekampen elkaar om hun klanten de beste digitale tools aan te bieden.

‘We stellen vast dat onze app vaker gebruikt wordt dan onze website’, zegt Alexandre Delen, directielid van Delen Private Bank en verantwoordelijke van de IT-afdeling. Hetzelfde verhaal bij Nagelmackers, waar een kwart van de klanten dagelijks gebruikmaakt van de mobiele toepassing.

Geen treinticket

Waar gaan privatebankingklanten op hun app naar op zoek? ‘Ze willen niet dezelfde toepassingen als bij hun retailbank’, benadrukt Xavier De Pauw, hoofd strategische innovatie bij Degroof Petercam. ‘Onze klanten willen onze app niet gebruiken om een treinticket te kopen of een parking te reserveren. Dat maakt geen deel uit van ons DNA.’

We bieden een beveiligde berichtendienst aan waarmee de klant met zijn adviseur in contact kan treden. Alexandre Delen directielid Delen Private Bank

Integendeel, discretie is een essentiële waarde van het metier. Daarom heeft Degroof Petercam een ‘discrete’ modus op zijn app ontwikkeld. De gebruiker kan zo het rendement raadplegen van de producten waarin hij heeft belegd, zonder dat de bedragen op het scherm verschijnen. ‘Onze klant vindt het niet fijn dat iemand die op dat ogenblik achter hem loopt, ziet dat hij voor 50.000 euro aan fondsen bezit’, zegt De Pauw. Het aantal klanten van Degroof Petercam dat een desktop gebruikt, ligt wel nog altijd een stuk hoger dan het aantal smartphonegebruikers.

Delen Private Bank is trots op de vooruitgang die het de voorbije jaren heeft geboekt met de functionaliteit van zijn mobiele app. Sinds 2017 is de Antwerpse bank drie keer op een rij door het internationale tijdschrift CFL.co verkozen tot Best Digital Private Bank van België. De toepassing werd onlangs geïntegreerd in Delen Online. ‘Daardoor wordt ze soepeler in gebruik en konden we nieuwe functies toevoegen’, zegt Alexandre Delen. Sindsdien maakt de toepassing gebruik van de identificatietool Itsme.

Beveiligde berichten

Op de homepage van de app verschijnen ‘vrijwel in real time’ de rendementen van de beleggingen, benadrukt Delen. Meer dan 90 procent van de klanten gaf de voorkeur aan discretionair beheer. De app is dus voornamelijk gericht op raadpleging. ‘We hebben ook veel zorg besteed aan een beveiligde berichtendienst waarmee de klant met zijn adviseur in contact kan treden. We moedigen de klant aan die functionaliteit te gebruiken’, legt Delen uit.

Ook Nagelmackers heeft veel in IT geïnvesteerd. De mobiele app van de bank is drie jaar oud. De meeste van haar klanten maken er gebruik van om hun situatie te raadplegen. ‘Driekwart van onze klanten kijkt zo relaxter naar private banking’, zegt Yves Van Laecke, directeur private banking. ‘Voor hen is het een belegging op lange termijn. Ze willen zien welk rendement hun beleggingen realiseren. Maar we hebben niet de ambitie traders aan te trekken.’

Artificiële intelligentie

Dit jaar lanceerde Nagelmackers zijn Personal Investment Assistant (PIA), een geautomatiseerde beleggingstool. De bank gaat die functionaliteit op termijn integreren in de mobiele applicatie. ‘Dat is de toekomst. Vooral voor de nieuwe generatie wordt dat interessant. Maar voor grote verrichtingen zetten we toch in de eerste plaats in op menselijk advies.’ Volgens Van Laecke duurt het nog vijf tot tien jaar voor artificiële intelligentie wordt ingezet voor fondsenbeheer.

Om zich te onderscheiden van de concurrentie is BNP Paribas Fortis onlangs in het kapitaal gestapt van de fintechspeler PaxFamilia. De tool voor vermogensbeheer en vragen over successieplanning is beschikbaar op desktop en tablet, maar niet op smartphone. De ontwikkelaars vinden een klein scherm niet geschikt voor de complexiteit van die verrichtingen.

Driekwart van onze klanten kijkt dankzij onze app relaxter naar private banking. Yves Van Laecke directeur private banking Nagelmackers

PaxFamilia bevat alle informatie over het vermogen van de klant en kan financiële voorspellingen maken op basis van de inkomsten en uitgaven. PaxFamilia biedt ook een digitale kluis waarin de klant alle belangrijke documenten kan centraliseren (notariële aktes, effecten, verzekeringscontracten...). De toepassing kan ook successierechten berekenen.

‘Deze tool heeft niet tot doel de plaats in te nemen van de private bankers’, zegt Stéphane Vermeire, directeur private banking bij BNP Paribas Fortis. ‘We willen hem vooral gebruiken om onze klant nog beter advies te geven.’ Volgens hem worden de experts dankzij de mobiele oplossingen ‘30 tot 40 procent efficiënter’.

Waarschuwing

Ook op beleggen heeft de app een impact. Bij Deutsche Bank krijgt de klant een waarschuwing wanneer zich iets belangrijks voordoet in zijn portefeuille. Volgens het Belgisch filiaal van de bank uit Frankfurt gebeurt liefst 60 procent van alle beleggingstransacties tegenwoordig online.

Belfius blijft niet achter. De bank-verzekeraar, die voor 100 procent in staatshanden zit, heeft zijn privatebanking- en wealthmanagementdiensten samengebracht in Belfius Mobile. Het gaan er prat op ‘het meest uitgebreide aanbod aan beleggingsproducten en -diensten van de markt aan te bieden’. Belfius biedt zijn klanten de mogelijkheid na een onderhoud met hun private banker of wealth manager, ‘in alle veiligheid en waar en wanneer ze dat willen’, de aankoop van hun financieel product te ondertekenen.