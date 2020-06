Eén op zeven bemande KBC-kantoren verdwijnt

KBC pakt zijn kantorennetwerk opnieuw aan. De komende maanden zullen 54 van de 382 bemande kantoren verdwijnen.

De bankverzekeraar grijpt opnieuw in omdat het al meer dan de helft van de klanten alleen nog digitaal bankiert, zo klinkt het in een persbericht. En dus is het niet langer nodig om zoveel kantoren open te houden.

Momenteel telt KBC nog 570 kantoren, waarvan 382 bemand zijn. De overige kantoren bevatten alleen automaten, waar de klanten verrichtingen kunnen uitvoeren.

Bedoeling is om in de tweede jaarhelft en begin volgend jaar 37 bemande kantoren in Vlaanderen, Duitstalig België en Brussel om te vormen tot automatenkantoor. Daarnaast worden 17 bemande bankkantoren en 22 automatenkantoren gesloten omdat er slechts een beperkt aantal transacties gebeuren.

Geen gevolgen voor personeel

Dat betekent dat 54 kantoren niet langer zullen bemand zijn. Of één op zeven minder dan nu het geval is. Na de transformatie zullen de klanten van KBC nog terechtkunnen in 531 kantoren, waarvan er 328 bemand zijn.