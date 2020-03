Een op zeven overschrijvingen gebeurt instant

Een groep Belgische banken lanceerde de supersnelle betalingen in maart vorig jaar. Na zes maanden was 12 procent van de betalingen instant. Nu gaat het om 14 procent of een op de zeven betalingen, meldt de sectorvereniging Febelfin. In totaal zijn al meer dan 75 miljoen instantoverschrijvingen uitgevoerd in ons land. Het gemiddelde bedrag loopt op tot 479,23 euro.