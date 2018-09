Eerste Fortis-beleggers zien hun geld terug

Het is een symbool dat kan tellen. Tien jaar na het omvallen van Fortis zien sommige vroegere aandeelhouders van de financiëledienstengroep voor het eerst een deel van hun belegging terug. Een eerste tranche van 300 miljoen euro komt dezer dagen hun richting uit. De schadevergoeding kadert in de Fortis-schikking van Ageas met enkele belangenorganisaties. Dankzij de schikking kan Ageas een definitieve streep onder zijn Fortis-verleden trekken.

Tot ieders verrassing bereikte Ageas in 2016 een deal met de organisaties die gedupeerde Fortis-aandeelhouders vertegenwoordigen. Het bedrag van de schikking bedroeg oorspronkelijk 1,2 miljard euro, maar werd na juridisch getouwtrek opgetrokken naar 1,3 miljard. Het is de grootste schikking van zijn soort in Europa. Het geld stroomt naar schatting naar 150.000 tot 200.000 Fortis-gedupeerden.