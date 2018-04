Eigenaar Argenta 'behoudt tot nader order vertrouwen in leiding'

De familie Van Rompuy, die de financiële groep Argenta controleert, behoudt na de zware IT-problemen van deze week 'tot nader order het vertrouwen in het management van Argenta'. Dat zegt Dirk Van Rompuy. Er komt mogelijk ook een externe audit.

Argenta is voor bijna 87 procent in handen van de Antwerpse familie Van Rompuy. De rest van de aandelen zit bij de coöperatie Argen-Co. De familie - en de raad van bestuur van de bank - volgden de IT-perikelen die de groep al de hele week teisteren ook van nabij op.

Dirk Van Rompuy, de oudste zoon van Argenta-oprichter Karel Van Rompuy, wil nu het stof langzaam gaat liggen geen steen werpen. Hij benadrukt wel dat de aandeelhouder zich niet wil moeien met de operationele leiding van de groep.

Toch zegt hij dat de familie 'tot nader order absoluut het vertrouwen behoudt in het management van Argenta' onder leiding van CEO Marc Lauwers. 'Er is op dit moment geen vertrouwensbreuk. Maar we zullen ons als aandeelhouder wel informeren over wat er fout gelopen is en de analyse van nabij opvolgen. In overleg zullen dan de nodige conclusies worden getrokken.'

'Big bang'

Het is volgens Van Rompuy veel te voorbarig om zich uit te laten over de aard van die conclusies. 'Het is een erg complexe materie. In 2000 en 2012 waren er ook IT-problemen, maar de verandering die nu doorgevoerd is was een heel grote big bang. En de eerste signalen na de omschakeling naar het nieuwe IT-systeem waren positief. We moeten rustig de tijd nemen om de analyse uit te voeren. Het heeft geen zin nu schuldigen aan te duiden.'

Van Rompuy wijst er wel op dat de aandeelhouder vindt dat er 'iets moet worden gedaan aan de opgelopen reputatieschade, want we komen niet graag negatief in de pers'. Maar ook hier acht hij het te vroeg om nadere uitspraken te doen.

Elders aan de top van Argenta valt eveneens te horen dat de rangen worden gesloten en dat het vertrouwen in het management behouden blijft.

De focus lag de voorbije dagen op het oplossen van het probleem. Nu dat gelukt lijkt, volgt de analyse van wat fout liep en welke lessen daaruit kunnen worden getrokken. Inclusief wie zal opdraaien voor de extra factuur, boven op de 45 miljoen euro die al vloeit naar het nieuwe informaticasysteem. Daarbij werd de volledige software en een deel van de hardware vervangen.

Externe audit

Ook Jan Cerfontaine, de voorzitter van de raad van bestuur van Argenta, zegt dat de raad het vertrouwen behoudt in het management. 'En we hebben geen info die van aard is om dat vertrouwen op te zeggen.'

Volgens Cerfontaine zal het risicocomité van de raad op korte termijn samenkomen om zich over de kwestie te buigen en een debriefing te krijgen van het management. Tegelijk zal aan de raad het voorstel worden voorgelegd om een externe audit te laten uitvoeren. 'Niet om aan koppensnellerij te doen, maar om te zien wat we uit deze moeilijke week kunnen leren.'